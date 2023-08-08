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單月破4萬！50K節儉男「交女友」年卡費吐血　他崩潰：800萬房貸

▲▼情侶,交往,曖昧,渣男,渣女,劈腿,出軌,小三。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著物價上漲、薪資凍漲，不少上班族淪為月光族。一名網友就苦惱表示，他月薪5萬平時相當節儉，但因為負擔所有約會支出，1年信用卡費竟破30萬元，由於有房貸在身，讓他萌生分手的念頭。

網友在「爆廢1公社」發文感嘆，「我信用卡已經很省著刷了，還是刷成這樣。我月薪也才5萬，800萬的房貸快要繳不起了，該怎麼辦？」

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他無奈解釋，自己和女友一起吃喝玩樂的消費，全都由他來支出，1年就刷了超過30萬元，「今年8月又破新高，已刷4萬多我快暈倒，女友該放生嗎？」

▲原PO吐露，本月已經累積4萬元了。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲原PO吐露，本月已經累積4萬元了。（圖／翻攝自爆廢1公社）

對此，網友們紛紛回應，「如果暫時沒這個能力支付吃喝玩樂的開銷，還是先單身吧」、「不要放生，犧牲你一人，造福所有人」、「哇塞！你刷一筆我可以花好幾個月喔」、「女生沒有一起出嗎？」「我應該tag我男友看一下」、「每個月才1.5-3萬，兩人份吃喝玩樂真的不高，而且信用卡搞不好還扣其它消費，別把自己也有享受的事都怪罪在女生身上」。

另外，也有人中肯建議，「講開來就好，省著花，有房還是比較好，如果她想和你有未來的話，應該會體諒，至少婚後有房住，不用住婆家，也不用租房。」

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