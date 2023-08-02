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社會 社會焦點 保障人權

殲滅25人詐團！上班族遭騙650萬　首腦7道防火牆自保...2年終被逮

記者許權毅／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心接獲被害人報案，遭誆騙涉入洗錢，聽從詐團指示，把提款卡跟300萬現金放在一處國小草叢，要交給檢警保管，事後才發覺包含帳戶裡共650萬資金全被詐騙集團拿走。警方深入追查，發現該詐團相當狡猾，竟分工8層，最後才將贓款交給丁姓首腦。警方耗時2年向上追查，一舉殲滅該集團，逮捕25人，近日全案依組織犯罪防制條例、刑法詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲刑事局中打在5月逮捕一名詐團首腦，正式將追蹤2年的詐團殲滅。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

台南一名中年上班族在2021年5月向警方報案，指自己聽信詐團話術，誤以為個資外洩，被涉入洗錢犯罪，需要提供帳戶做資金比對等，於是聽從假檢警指示，將提款卡、帳戶密碼跟300萬現金，裝在包裹內放置在住家附近的國小草叢堆裡，隨後詐團便有假冒書記官的車手前來取走，經親友提醒，才警覺是一場詐騙，大量積蓄都遭騙光。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲丁姓首腦設了7層防火牆，每一層要將贓款交給下一層還會製造斷點，讓警方疲於奔命。（圖／記者許權毅翻攝）

刑事局中打循線深入追查，並且組成專案小組報請彰化地檢指揮偵辦，發現該詐團首腦設立「7層防火牆」，第一層是車手、第二層是把風者、第三層是收水手、第四層車手頭、第五層是負責運送贓款給重要幹部的成員、第六層是楊姓幹部、第七層是黃姓首腦共犯，最後第八層才是丁姓首腦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方指出，該詐團的層層「防火牆」，若是車手被查緝，詐團常常會找其他新成員頂替，讓詐團可以持續運作，也很難「燒到」高層幹部。其中，特別是第五層負責運送贓款的「交通手」，特別開著出租車從彰化到嘉義，將贓款交給幹部，期間不斷製造斷點，也讓警方疲於奔命。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方表示，一般詐欺案件都是查獲車手、車手頭，本案為向上溯源，逮捕集團首腦，耗時2年追查，終於在今年5月份在一處住宅大樓逮捕丁姓首腦，員警攻堅影片也隨之曝光，事發當下丁嫌正悠閒地在客廳休息，持槍攻堅員警直接將門鎖切開，將丁嫌壓制。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

現場除了查獲30萬現金贓款，另有本票、勞力士等高級名錶等贓物。全案包含丁姓首腦在內，共25人遭到逮捕，全案在6月11日依組織犯罪防制條例、刑法詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，丁嫌也遭聲押獲准。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

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