兒滯留緬甸！牆被噴紅漆「詐騙犯之家」　他怒問：家人同罪？

▲網友的房屋被噴紅漆標記。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）



記者林郁婷／綜合報導

湖南漣源市一名網友近日向市委書記鄧偉謀留言，自己的兒子外出工作，長達五年沒有回家，早已當他不存在，但是房子仍然多次被噴上「涉電詐窩點人員之家」的字樣，因此質疑「政府是否依法行事，又有什麼證據證明他兒子是詐騙犯，以及家人是否同罪」。



據《九派新聞》報導，他提到，自己住在七星街鎮柏楊新村，兒子周某某已經五年沒回家，「養兒如此，我已當他不存在了」，但房屋外卻被用紅漆註記這是電信詐騙人員的家，另外還有公告和掛牌等等，讓他不堪其擾，因此質問政府「為何多次把不和諧的手段用在和諧社會」，有什麼證據或證人能證明周某某是詐騙犯，「家人是否同罪？」

▲網友的房屋被噴紅漆標記。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）



從照片可以看到，房子外牆上有著「涉電詐窩點人員之家」，鮮紅的字樣與白牆成鮮明對比，讓人一眼就能看清，另一間紅磚屋也被噴上了大大的同樣幾個字，就像要昭告所有人這裡住著詐騙犯。



漣源市七星街鎮人民政府回應留言，「周某某是公安部通報的緬北涉詐窩點人員，並且是我鎮唯一一個沒有被勸返的人員」，按照上級機關的要求，採取有效措施，期望能將他勸返回國，「如果繼續滯留緬北，下一步我們將會依法採取註銷戶口等有效措施來進行勸返」，也希望家屬幫忙勸返，讓他能早日回國。