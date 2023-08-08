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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安確定出席！雙城論壇8／29上海登場　簽3項MOU＋城市參訪

▲▼蔣萬安出席112年度台北市政府員工親子日。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

今年輪到上海主辦的台北上海雙城論壇，因碰上2024總統大選，又是國民黨籍的台北市長蔣萬安任內首次舉辦，所以格外受到關注，相對的北市府也特別低調，遲未公布蔣萬安是否親自與會。據了解，台北上海雙城論壇確定在29日至31日舉辦，且蔣萬安也決定親自與會。

蔣市府格外重視今年將登場的雙城論壇，除了因為蔣萬安的「蔣家」背景身份敏感之外，不外乎就是擔憂影響國民黨總統參選人侯友宜的2024選情，市府早於5月和7月分別派副秘書長王秋冬2度「先遣」，而蔣萬安為了避免第一次出訪就是中國大陸的敏感標籤，所以市府也決定讓蔣萬安7月先赴新加坡訪問來「化解尷尬」。

由於雙城論壇早早確定8月底舉辦，但到8月上旬遲無下文，不分黨派的市議員們近期不斷向市府表達關切，而台北市副市長李四川日前也透露，確定在8月最後一週舉辦。

據了解，台北上海雙城論壇舉辦時間已經敲定，8日29日至31日將於上海舉辦，為期3天2夜，除了主論壇之外，還會有3個分論壇，分別為數位經濟、醫療、環保等項目，另也會簽署MOU，包括羽球運動交流、會展行銷及環保綠能永續，以及進行城市市政交流。

據了解，蔣市府與陸方原訂8月7日一同對外公布，但事隔一日卻沒有下文，直至8日才有媒體披露此消息，而台北市政府發言人殷瑋則表示，一切都在規劃協調中，一旦確定對外說明。

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