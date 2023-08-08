「我不是100分爸爸！」　蔣萬安曝兒子父親節卡片：把握相處時刻

▲蔣萬安收到父親節卡片。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者詹宜庭／台北報導

今（8）日適逢父親節，台北市長蔣萬安今日在臉書發文表示，昨晚收到了來自大兒子的父親節卡片 ，忍不住一陣鼻酸，因為今年父親節他成為了台北市市長，同時也是三個孩子的父親，兩種不同的身份被賦予的責任都十分吃重。然而，他要感謝大兒子總是體諒他的忙碌，並協助太太石舫亘照顧兩個弟弟，喊話「我不是100分的爸爸，但我會用100分的力量，把握相處時刻，謝謝你成為我的孩子。」

蔣萬安在臉書發文透露，他昨晚收到了來自大兒子的父親節卡片 ，忍不住一陣鼻酸，因為今年父親節對他來說很不一樣，成為了台北市市長，同時也是三個孩子的父親，而兩種不同的身份被賦予的責任都十分吃重。

蔣萬安指出，每天繁忙的市政行程，讓家庭時光格外珍貴，貼心的大寶總是體諒他的忙碌，懂事地協助太太石舫亘照顧兩個弟弟，餵奶、陪玩甚至是換尿布，「爸爸都看在眼裡，非常謝謝你。」

蔣萬安坦言，他知道他不是100分的爸爸，但他會用100分的力量，緊緊把握與家人相處的每個片刻，盡可能地參與三兄弟的成長過程。此外，他也喊話，「親愛的大寶，希望你能繼續保有這樣的善解人意，健康快樂地成長，謝謝你成為我的孩子，並且教會我成為一名父親。在爸爸的心目中，你是全世界最棒的哥哥，相信媽媽跟弟弟們也這麼認為，我們永遠愛你。」

貼文發出後，有不少網友留言說，「市長的大兒子大寶英文字寫得好藝術，看了好療癒，真心的家人祝福最溫暖，再忙都值得的」、「大兒子的英文能力已經很強了啊」、「大兒子是個體貼男孩，祝褔多一點時間給他互動」、「好懂事的小孩，教的好」等。

至於有媒體問及「怎麼規劃父親節？」蔣萬安昨日受訪時表示，他會帶三個孩子一起聚聚吃飯，「最主要是謝謝媽媽（石舫亘）非常辛苦」。另對媒體提問「現在有沒有計畫拚四寶？」蔣萬安則「嗯⋯」了一聲，接著曖昧的哈哈大笑，並未正面回應。