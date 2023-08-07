要拚4寶了？父親節前夕「閃到腰」　蔣萬安「走路卡卡」曖昧大笑

記者袁茵／台北報導

今年44歲已是「三寶爸」的台北市長蔣萬安，過去時常透露想要女兒，曾說擔心與太太石舫亘賞櫻太浪漫「可能會有第四胎」。面對台北市副市長李四川6日爆料，蔣萬安「閃到腰」，只見蔣萬安7日出席公開活動時，走路確實有些「卡卡」的，被問到是不是想拚「四寶」？蔣萬安似乎想說些什麼，但又吞了回去，最後僅表情曖昧地大笑帶過。

▲蔣萬安出席112年度台北市政府員工親子日。（圖／記者陳家豪攝）

李四川6日出席彩虹輪狀車練習場活動時，也偷偷爆料蔣萬安「閃到腰」所以無法到場體驗，引發外界無限遐想。蔣萬安7日上午出席112年度台北市政府員工親子日，會前接受媒體訪問，只見蔣萬安從市長專用電梯走到聯訪點時，確實走路稍嫌「卡卡」，不如以往的快速俐落。

而蔣萬安走到定點後，看見現場媒體正在憋笑，先是關心「你們在笑什麼？」，隨後被問到腰是否還好時，蔣萬安自己也忍不住笑說「很好很好，好多了！」特別謝謝李四川拿藥給他，主要是因為二寶、三寶最近變重，抱小孩時一不小心會閃到腰，「今天好多了，謝謝大家關心。」

針對現在有沒有計畫拚四寶？只見蔣萬安本來要說些什麼，吐出了一個字「嗯⋯」接著曖昧的哈哈大笑，並未正面回應；媒體追問，怎麼規劃父親節？蔣萬安則說，會帶3個孩子一起聚聚吃飯，「最主要是謝謝媽媽（石舫亘）非常辛苦」，而今日沒帶小孩出席活動，是因為小孩都有其他事情，石舫亘已安排帶孩子出去玩。