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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「空姐應援團」熱舞遭批物化　張志豪澄清：事前不知主辦單位規劃

▲▼台北市議會市政總質詢由民眾黨黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞及張志豪四位議員首先登場，對台北市長蔣萬安及市府團隊進行質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲張志豪。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨5日舉行「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，被外界認為是為替自家總統參選人柯文哲撕掉「仇女」標籤，沒想到請來女性穿著窄版短裙的空姐制服跳熱舞，使桃園市空服員職業工會發聲，點名柯文哲、台北市議員張志豪物化女性。對此，張志豪表示，自己事前不知情，是主辦單位的安排，自己心中沒有一絲一毫要物化空服員。

張志豪7日於台北市議會受訪時表示，自己當初是收到邀請來參加後援會活動，內容是帶著妻子、好姐妹一同到場，如果有空姐的話，也很歡迎前來表達對柯文哲的支持，而自己到場後，主辦單位做了類似登機證的機票，象徵把柯文哲送到總統府，並一起合唱一段《囚鳥》，「我知道的就是這樣。」

▲▼柯文哲出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會。（圖／民眾黨提供）

張志豪提及，專業舞團安排的內容，自己事前完全不知道，是主辦單位做的安排，或是負責表演的專業舞團所做的專業呈現，「我沒參與這樣的規劃。」猜測是因自己前機長的身份，所以主辦單位想找空姐來表達支持，不過仍要問主辦單位。

至於被桃園市空服員職業工會點名，有物化空服員的行徑，並希望其道歉？張志豪回應，既然不是自己策劃，也並非他的原意，「我覺得我沒理由道歉。」自己20年來與空服員一同在天上打拚，對空服員只有尊重與尊敬，「心中不可能有一絲一毫的物化。」

張志豪回憶道，過去華航空服員罷工時，自己也親自參與，並替空服員爭取權益，加上自己在職時也曾與同事建議，「有沒有考慮把空服員裙裝換褲裝」，所以自己再三強調，「我絕對不可能，也沒有一絲一毫要把空服員物化的動作，希望外界可以理解。」

而從「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會的海報顯示，主辦單位就是民眾黨台北市黨部、新北市黨部、基隆市黨部，以及桃園市黨部，針對有無與黨部做溝通？張志豪說，自己應該會向黨部表達， 日後若安排這樣活動，可能要多加留意小心，不要造成紛擾。

最後，被問到遭誤會的心情為何？張志豪先是嘆了一口氣後說，選舉要到了，任何政治攻防加點顏色都能理解，但不要偏離事實太遠，既然自己已經出來澄清，就希望外界可以理解，這絕對不是他們要做的事情。

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