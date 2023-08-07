公務員持槍強搶780萬　蔣萬安撂重話：傷害機關形象「絕不寬貸」

記者袁茵／台北報導

台北市7月發生交易虛擬貨幣泰達幣交易強盜案，一名台北市政府工務局公園處謝姓公務員，將裝有780萬鉅款的包包給王姓幣商，王男轉出泰達幣後，謝男卻聲稱沒收到，持槍抵住王男腰部後與搭同夥車輛離去，最終被警方以加重強盜罪嫌移送法辦。台北市長蔣萬安7日表示，傷害機關形象一事，他絕對不會寬貸，若查證屬實不排除解職。

▲蔣萬安出席112年度台北市政府員工親子日。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安7日上午出席112年度台北市政府員工親子日，會前接受媒體訪問。針對工務局公園處的公務員涉嫌強盜罪一事，蔣萬安表示，工務局會做相關查證，也全力配合司法機關的調查，「這部分我們一定會依法處理，我想任何傷害機關形象的事情，我們絕不寬貸，也絕對是依法來嚴懲，而且如果確定查證屬實，最重不排除解職。」

7月1日下午3時許，台北市大同區發生一起虛擬貨幣交易強盜案，涉嫌持槍強盜虛擬貨幣投資者的謝男，以裝有780萬元鉅款的背包取信王姓幣商，兩人面交時王男透過手機帳戶轉出等值泰達幣後，謝男翻臉說沒收到，拿出預藏的手槍持槍抵住王姓幣商腰部，搶回780萬元新台幣後搭車逃逸，檢警獲報後追查，發現謝男為台北市政府公園路燈管理處的公務員，警方收網將他依加重強盜罪嫌移送法辦。

台北市政府公園處也回應，謝姓職工平日負責苗圃內部植栽維護工作，但因工作表現不佳且差勤不正常，公園處已將其列為高風險關懷人物，因其最近數度曠職，前已簽報進行檢討，進入考績會後最重可予解僱。

公園處強調，任何嚴重破壞機關形象與公務信譽，顯已不適任者，皆將依法懲處，甚或解職處份，對於謝姓職工涉及強盜案，公園處將配合檢調之調查，以求勿枉勿縱，查如屬實，公園處會做最明快處置絕不姑息。