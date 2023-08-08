富豪包整間飯店大開「SM性愛趴」！　糞便、精液沾滿天花板

▲有富豪包下整棟飯店大開性愛派對，然而退房後的慘況卻像蝗蟲過境，嚇壞工作人員。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

國外一間飯店的員工踢爆，曾經有富豪包下整間酒店，並偷偷在裡面大開BDSM（綁縛與調教之性虐戀）性愛派對，等到退房後，清潔人員卻在房間的牆面、天花板以及地板發現大量的精液、糞便以及血液，讓員工深受「精神創傷」。最後飯店動員了30多名員工才將飯店清潔乾淨，但卻發現這名富豪只留下20美元（約新台幣635元）的小費。

根據《每日星報》報導，一名在飯店業工作10年的營運經理表示，自己遇過的客人無奇不有，而往往越高級的房間與越有錢的客人，越容易讓飯店員工體會到「非人的待遇」，他同時也公開了終生難忘的親身經歷。

他回憶道，曾經有富豪們包下了整間飯店，並偷偷在其中舉辦了瘋狂的巨型性愛趴，他們不但在每個房間寫下不同的性愛主題，包含「BDSM」、「蠻荒地帶」，還有人在泳池裡做愛、裸體躺在吧台上，甚至有一對情侶直到清潔人員到場打掃前都還在激戰。

▲飯店員工無奈表示，飯店各處都留下客人激烈性愛的痕跡。（達志／示意圖）

最可怕的是，當清潔人員走進飯店後，發現地板、天花板以及牆壁，沾滿了糞便、血液、精液以及各種人類體液，簡直就是噩夢一場。甚至還有客人將浴室的蓮蓬頭拔斷，並重新裝上一根4英尺（約1.2公尺）長的肛門清洗器。

他無奈表示，「你無法想像現場有多噁心。」事後酒店派出30多名員工替這些性愛狂歡者收拾殘局，但最終他們發現富豪只留下20美元的小費。