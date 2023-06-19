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最多「億萬富翁」住的城市TOP16　2023全球財富版圖調查出爐

▲▼紐約時報廣場（Times Square）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約是最多富豪居住的城市。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

美國數據諮詢機構Altrata於6月發布「2023年億萬富翁調查」（Billionaire Census 2023）報告，結果顯示，美國仍以955名億萬富翁人數拔得頭籌，其次是中國357人，德國則排名第三，在億萬富翁人數最多的16個城市中，前三名則依序為紐約、香港和舊金山。

這份報告顯示，2022年全球億萬富翁人數減少了3.4%至3194人，是2018年以來，首次出現年度下降，連帶的，億萬富翁的總財富也下降了5.5%，蒸發至少11.1萬億美元，是過去十年來第二大降幅。

超級富豪們雖然集體淨資產下降，但也比不上在2021年的「兩位數」財富增長，數據顯示，和科技、醫療、房地產資產密切相關的富翁，降幅最大，航太、國防、建築、食品等行業相關的富翁則表現出最大的韌性。其中不同年齡的財富來源也不同，50歲或以上富翁主要靠銀行與金融業致富，接著是綜合企業，最後是房地產，反觀50歲以下的富翁，則是主要靠銀行與金融業及科技業。

▲▼最多「億萬富翁」住的城市TOP16　2023全球財富版圖調查出爐。（圖／翻攝Altrata）

報告顯示，2022年全球億萬富翁人數為3194年，是2018年以來首次下滑，美國數量雖然減少了2.1%，仍是世界上億萬富翁人數最多的國家，有955人；在人數最多的15個國家中，只有2個國家的富翁人數有增加，俄羅斯增加4.7%至112人、新加坡增加8%至54人。

至於富翁城市，紐約仍是全球億萬富翁最多的城市，雖然減少2名，仍有136人，香港也減少2名至112人，舊金山減少1人來到84人，莫斯科則增加1名富翁，來到76人。

報告認為，2022年是極端的一年，億萬富翁數量、財富的變動因全球市場波動、俄烏戰爭和歷史性通膨等因素有關。

全球最多億萬富翁的城市TOP16：

1. 紐約（136人）
2. 香港（112人）
3. 舊金山（84人）
4. 莫斯科（76人）
5. 倫敦（75人）
6. 北京（61人）
7. 洛杉磯（58人）
8. 新加坡（54人）
9. 深圳（42人）
10. 孟買（39人）
11. 杜拜（38人）
12. 杭州（34人）
13. 伊斯坦堡（33人）
13. 聖保羅（33人）
15. 芝加哥（32人）
15. 巴黎（32人） 

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