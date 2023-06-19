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富豪原廠大燈「上下抖動」　運將控車廠甩鍋推責…老闆：願退貨

▲▼多元計程車楊姓司機控訴車廠更換原廠左前車燈後，發生抖動狀況卻推責，老闆僅願意退還車燈2萬8000元，楊姓司機寄出存證信函揚言提告 。（圖／記者陳以昇攝）

▲多元計程車楊姓司機控訴車廠更換原廠左前車燈後，發生抖動狀況卻推責 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名多元計程車司機因發生交通事故，左前車燈破裂、鈑金受損，到北投一家熟識的汽車保養廠維修，沒想到修完取車後，發現大燈投射出去的光源有「抖動」狀況，車廠老闆也願意協助處理，沒想到更換其他組大燈仍有抖動狀況，最後雙手一攤「是原廠零件商的問題」，僅願意退還大燈費用，但司機不接受，雙方互寄存證信函對簿公堂。

楊姓多元計程車司機表示，4月間開著他的VOLVO富豪進口車，在林口區與人發生擦撞事故，造成左前大燈及鈑金毀損，5月9日到台北市北投區一家熟識的汽車保養廠維修，共花了9萬元維修費。同月15日晚間7時許去取車後開始營業，沒想到停等紅燈時，發現車燈投射出去的光源明顯上下抖動，擔心影響行車安全，立即向車廠徐姓老闆反應，也允諾協助處理。

▼多元計程車楊姓司機控訴車廠推責 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼多元計程車楊姓司機控訴車廠更換原廠左前車燈後，發生抖動狀況卻推責，老闆僅願意退還車燈2萬8000元，楊姓司機寄出存證信函揚言提告 。（圖／記者陳以昇攝）

翌日楊姓司機將車開回車廠，拆下大燈後，發現固定燈座處漏裝了一個塑膠墊片，裝上後他晚間營業時開啟大燈後抖動狀況卻仍未改善，徐姓老闆承諾再與零件商調2組大燈來試試是否還會抖動，但楊姓司機等了一週仍未接到任何消息，最後老闆回覆，這批原廠車燈確實有瑕疵，請他等待下一批國外零件到台後再幫他更換，司機認為車燈僅保固一年，萬一下一批到台後已超過保固，他的權益何在，認為老闆根本在拖延。

楊姓司機越想越不滿，認為老闆收了錢卻沒做好售後服務，這部車是營業用，每天都要行駛，萬一因車燈抖動造成行車安全或是再釀事故，責任要算誰的？氣得他直接向消保官投訴，將在7月4日進行協商，同時委託律師寄出存證信函要老闆出來面對。

車廠徐姓老闆表示，這不是他技術的問題，是台灣富豪零件商的問題，目前已跟台灣富豪合法授權的經銷零件商達成協議，願意退還2萬8000元零件費用，但如果是要求營業損失或是更換法國廠製造的零件，他無法接受。楊姓司機得知老闆回應，認為他毫無誠意，目前已委任律師，如果申訴消保官無法和解，將訴諸法律對簿公堂。

▼原廠車燈費用2萬8000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼多元計程車楊姓司機控訴車廠更換原廠左前車燈後，發生抖動狀況卻推責，老闆僅願意退還車燈2萬8000元，楊姓司機寄出存證信函揚言提告 。（圖／記者陳以昇攝）

▼楊姓司機寄出存證信函揚言提告 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼多元計程車楊姓司機控訴車廠更換原廠左前車燈後，發生抖動狀況卻推責，老闆僅願意退還車燈2萬8000元，楊姓司機寄出存證信函揚言提告 。（圖／記者陳以昇攝）

▼老闆僅願意退還車燈2萬8000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼多元計程車楊姓司機控訴車廠更換原廠左前車燈後，發生抖動狀況卻推責，老闆僅願意退還車燈2萬8000元，楊姓司機寄出存證信函揚言提告 。（圖／記者陳以昇攝）

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