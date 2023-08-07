賴清德喊話年輕人「天無絕人之路」　回憶母親：辛苦家庭給你激勵

▲民進黨總統參選人賴清德給年輕人一段話。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日接受三立「鄭知道了」專訪，節目內容今（7日）晚間播出，他談起與媽媽的回憶一度語塞，並引述媽媽的話向年輕人喊話說，「一枝草一點露，天無絕人之路」，就算出生在相對辛苦的家庭，但辛苦的家庭給自己的激勵，也是一般富裕家庭沒有的。

主持人鄭弘儀在專訪過程中談及，賴清德是否可以透過專訪的機會，跟年輕人說幾句話？賴清德說，「我用我媽的話，我媽講過說，一枝草一點露，天無絕人之路」，雖然現在條件比較不好，但只要有理想抱負、願意認真，都會成功。

賴清德分享，他在當台南市長的時候，也跟鄉下的學校的同學講，當然他們的資源不如都市的小學，可是他們也擁有大自然，這些環境是都市的孩子所沒有的，「你可能出生在一個相對辛苦的家庭，但是辛苦的家庭給你的激勵，這個也是一般富裕的家庭所沒有的」。

賴清德也在專訪過程中透露，自己媽媽一開始也反對他從政，「我記得他說，阿德你怎麼突然要這樣？我們鄉下人又沒有政治背景，你跟人家選什麼舉？」後來又說「如果你沒選上，再回來當醫生，如果人家不支持你，你就回來做醫生」。他說，當時媽媽不看好自己，因為他是鄉下的孩子，沒有政治背景。

賴清德感性說道，他很感念媽媽，因為她幾乎一生都在工作，做很多份工作一個人養大6個孩子，去礦坑的蓄電所工作、幫事務所打掃，甚至會駕駛礦坑的天車，把煤礦、廢土拖出來，或者把工人送進去，「那個睡不飽吃不飽，還要顧6個小孩」。

賴清德回憶說，其實媽媽對自己還蠻好的，他一直到念大學的時候才去家教，念高中之前是都沒有，「我媽是說阿德你好好讀書，反而是我哥哥、我姊他們比較早出社會，他們比較辛苦」。