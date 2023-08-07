批民進黨「2個月把我變另個人」　侯友宜：這不是做人該做的事

▲國民黨總統參選人侯友宜出席中華民國工商建研會侯友宜後援會成立大會 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統選舉藍綠白三腳督激戰，國民黨總統參選人侯友宜今（7）日下午出席工商業界後援會時砲火全開，他指出，台灣的團結不能是故意抹黑、造謠、惡的循環，自己做了40幾年公職，結果不到2個月好像變了一個人，過去努力的東西變成大家不關心的東西，變成路人甲、路人乙，不好的可以批評，但不能造謠抹黑吧？「選舉60幾天，來個餵藥案、烏龍案造謠抹黑，用這個手段拉低別人、造成仇恨感，這不是做人該做的事。」

侯友宜表示，自己是南部小孩，那個時代大人都說要認真打拼做事情，安靜的做，做成再講，也可以不用講，用善良的心看所有事情，「用這個精神，19歲就來北部，國家把我養大，我要守護中華民國、台澎金馬人民的安全，我選擇最辛苦的路，當刑警辦重大犯罪，這一路過來，我非常感謝鄉下父母親的教導，尤其明天88節，以前知道爸爸很辛苦，但再怎麼辛苦，是看到他在戰後台灣百廢待舉時，認真打拼養小孩的人，把我們養大」。

侯友宜問大家，選總統要拼什麼？職位當到警政署長，圓了人生最大的夢，8萬大軍誰能當到署長？「我還有什麼理想？今天參選我已經61歲，扛著新北市長的責任，接棒朱立倫，在此時此刻，身為中華民國國民、守護人民一輩子的侯友宜，看著現在台灣兩岸兵凶戰危，今天要賺錢、過好日子，抱歉，國家不安全什麼都不用講，一切化為烏有。」

侯友宜指出，上一代拼的，下一代人卻越來越辛苦，甚至生命有危險，兵役延長，好好的為什麼要兵役延長？年輕人可以好好進入職場，為什麼要上戰場，國民黨過去執政做到台灣和平了啊，民進黨為什麼要把台灣搞成全世界最危險的地方？這就是所有政策沒有考慮到國家安全，執政者沒有考慮到安居樂業的「安」，所以侯友宜要站出來選舉，最重要顧國家安全，從人民保母，到選擇捍衛人民安全，這是他的選擇。

侯友宜說，8月10日關公生日，每年都會去拜拜，早期做警察開始，一定都帶兄弟出勤之前去拜拜，誠信、正直、重承諾，大家一起拼，這是爸爸媽媽說的，不會說話沒關係，就用行動證明，每次都跟關公說，義氣要傳承、誠信要傳承，這是正直人要做的事。

侯友宜說自己對人民有承諾，就是讓他們一輩子在台澎金馬一切平安，這個精神會繼續走下去，台灣的團結不是故意抹黑、造謠、惡的循環，「我做了40幾年公職，結果不到2個月好像變了一個人，過去努力的東西變成大家不關心的東西，變成路人甲、路人乙，這就是民進黨！不好的可以批評，但不能造謠抹黑吧？選舉60幾天，來個餵藥案、烏龍案造謠抹黑，用這個手段拉低別人、造成仇恨感，這不是做人該做的事。」