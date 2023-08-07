不認「台獨金孫」標籤　賴清德：政治上只有政治金童

▲民進黨總統參選人賴清德否認「台獨金孫」標籤。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日接受三立「鄭知道了」專訪，節目內容今（7日）晚間播出，面對主持人鄭弘儀詢問賴是否接受被貼上「台獨金孫」標籤，賴直言「不接受」說，政治上只有政治金童，沒有台獨金孫，大家都是台灣小孩，自己則是最小的小孩，不可能是金孫。

鄭弘儀在專訪過程中談及，賴清德是台獨的務實工作者，所以很多人為他貼上「台獨金孫」標籤，請問賴清德接受這個標籤嗎？賴清德說，「當然不接受，也沒有這個事實」，因為在台灣的政治上，只有政治金童，沒有台獨金孫這個事情。

賴清德並回顧台灣獨立運動、民主運動歷史說，許多人被關、被關、甚至犧牲寶貴的生命，就是為了一個理想，希望台灣能夠愈來愈好，希望子孫可以在這片土地上安居樂業，「大家都是台灣小孩，大家都是，我是最小的小孩，所以不可能是金孫」。

賴清德說，他在擔任行政院長期間，國民黨立委曾在質詢中提出這個提問，當時他回應自己是務實的台獨工作者，所謂務實就是根據事實，事實上台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬；所謂工作者就是守護台灣，自己棄醫從政的使命，就是守護台灣，促進台灣的民主、和平跟繁榮，這就是他的使命。

賴清德還說，在印太情勢緊張之際，自己的使命就是維護區域和平穩定，也必須要延續總統蔡英文的「四個堅持」，而自己也投出《華爾街日報》提出「四大支柱」，包括提高國防力量、在外交上跟民主國家肩並肩站在一起、在經濟安全面向壯大科技產業，以及維持對等跟尊嚴的立場，增進兩岸人民的福祉。

賴清德表示，台灣不屬於中華人民共和國一部分，它的國名是中華民國，那如果要改國名，按照民進黨「台灣前途決議文」，就是台灣人決定，而該決議文基本上也接受了國名就是中華民國，基本內容即指台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，對於未來前途只有2300萬人可以決定。