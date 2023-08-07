　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不認「台獨金孫」標籤　賴清德：政治上只有政治金童

▲▼賴清德出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統參選人賴清德否認「台獨金孫」標籤。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日接受三立「鄭知道了」專訪，節目內容今（7日）晚間播出，面對主持人鄭弘儀詢問賴是否接受被貼上「台獨金孫」標籤，賴直言「不接受」說，政治上只有政治金童，沒有台獨金孫，大家都是台灣小孩，自己則是最小的小孩，不可能是金孫。

鄭弘儀在專訪過程中談及，賴清德是台獨的務實工作者，所以很多人為他貼上「台獨金孫」標籤，請問賴清德接受這個標籤嗎？賴清德說，「當然不接受，也沒有這個事實」，因為在台灣的政治上，只有政治金童，沒有台獨金孫這個事情。

賴清德並回顧台灣獨立運動、民主運動歷史說，許多人被關、被關、甚至犧牲寶貴的生命，就是為了一個理想，希望台灣能夠愈來愈好，希望子孫可以在這片土地上安居樂業，「大家都是台灣小孩，大家都是，我是最小的小孩，所以不可能是金孫」。

賴清德說，他在擔任行政院長期間，國民黨立委曾在質詢中提出這個提問，當時他回應自己是務實的台獨工作者，所謂務實就是根據事實，事實上台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬；所謂工作者就是守護台灣，自己棄醫從政的使命，就是守護台灣，促進台灣的民主、和平跟繁榮，這就是他的使命。

賴清德還說，在印太情勢緊張之際，自己的使命就是維護區域和平穩定，也必須要延續總統蔡英文的「四個堅持」，而自己也投出《華爾街日報》提出「四大支柱」，包括提高國防力量、在外交上跟民主國家肩並肩站在一起、在經濟安全面向壯大科技產業，以及維持對等跟尊嚴的立場，增進兩岸人民的福祉。

賴清德表示，台灣不屬於中華人民共和國一部分，它的國名是中華民國，那如果要改國名，按照民進黨「台灣前途決議文」，就是台灣人決定，而該決議文基本上也接受了國名就是中華民國，基本內容即指台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，對於未來前途只有2300萬人可以決定。

ET快訊
台商父子收171萬　竊漢光演習8機密
快訊／美股三大指數開盤後走高　道瓊漲近300點
雪霸國家公園傳「女鬼哭叫」　巡山員曝真相
薔薔被男友懷疑是「變性人」
卡努一走「雙颱蠢動」　水彈擴大再轟4天！豪大雨熱區恐致災
超肥老鼠闖入象獅大戰　比賽暫停
港知名樂團正式宣布解散！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」　稱沒看侯友宜關公影片

「當美國人阿公」挨轟　賴清德：兒子知道自己家在哪

不認「台獨金孫」標籤　賴清德：政治上只有政治金童

雲林火速支援南投　張麗善急調救災工程團隊進駐協助搶修道路

蔡英文南投勘災確認物資、搶修進度　交辦「3大救災重建工作」

信賴後援會插旗澳洲3城　籲台僑返鄉投票

民進黨：蔡政府舉債4350億　遠低馬政府1.73兆

「今年過後每人背債30.7萬」　黃珊珊轟民進黨：別再玩文字遊戲

特別預算當常態編列　侯友宜酸蔡英文「講白賊話」面都不紅

批民進黨「2個月把我變另個人」　侯友宜：這不是做人該做的事

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

朱海君首現身許效舜喊加油　面對記者包圍...沉默離去

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」　稱沒看侯友宜關公影片

「當美國人阿公」挨轟　賴清德：兒子知道自己家在哪

不認「台獨金孫」標籤　賴清德：政治上只有政治金童

雲林火速支援南投　張麗善急調救災工程團隊進駐協助搶修道路

蔡英文南投勘災確認物資、搶修進度　交辦「3大救災重建工作」

信賴後援會插旗澳洲3城　籲台僑返鄉投票

民進黨：蔡政府舉債4350億　遠低馬政府1.73兆

「今年過後每人背債30.7萬」　黃珊珊轟民進黨：別再玩文字遊戲

特別預算當常態編列　侯友宜酸蔡英文「講白賊話」面都不紅

批民進黨「2個月把我變另個人」　侯友宜：這不是做人該做的事

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」　稱沒看侯友宜關公影片

「當美國人阿公」挨轟　賴清德：兒子知道自己家在哪

美股早盤道瓊「上漲300點」　投資人期待關鍵通膨數據

快訊／美股三大指數開盤後走高　道瓊漲近300點

不認「台獨金孫」標籤　賴清德：政治上只有政治金童

來長沙「以球會友！」　台灣78名師生參與兩岸青年籃球營

祖克柏率先丟出「鐵籠格鬥」對決日　馬斯克回應了

睡不好？長期失眠「引爆5大疾病」　其中一種不可逆

台灣巧固球奪冠！世界盃捷克站逆轉戰義大利

表揚基隆模範父親暨好人好事代表　謝國樑感謝為家庭社會付出

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

政治熱門新聞

公務員持槍洗劫780萬　北市回應了

快訊／涉收賄千萬元交保　劉陳昭玲辭議長

「空姐應援團」遭批物化　舞團發聲了

桃園「唯一民選區長」過世！

颱風暴雨重創南投　郭台銘送暖許淑華：永齡基金會物資已在路上

呂秀蓮：應要求從政者「理財的能力」

張志豪組空姐應援團被罵　他曝過往事蹟：就是一個雷包

柯辦發言人＋1　擬提她披白袍戰蘆洲

找工作快來看！起薪最高57K　新北捷運徵才高中畢業就有機會

柯文哲北市爛帳又一樁？　議員轟：恐怕變成另一個北流

公務員洗劫780萬　蔣萬安撂重話

如何打到賴清德痛處？　他點名這3人最懂：可惜金溥聰全得罪了

柯文哲姊妹找空姐辣舞挨轟　柯辦：尊重專業絕無物化之意

不要戰爭！台中里長路口掛反戰看板引熱議

更多熱門

相關新聞

信賴後援會插旗澳洲　籲返鄉投票

信賴後援會插旗澳洲　籲返鄉投票

民進黨總統參選人賴清德海外後援會相繼成立，競選總部今（7日）表示，澳洲雪梨、坎培拉及墨爾本信賴之友會於上周末成立，民進黨立委邱議瑩、前秘書長羅文嘉、中執委許菡芸輪番上台助講，並授旗予各大會代表，呼籲台胞返台投票、一起挺台灣，上百位台僑與新移民分別湧入大會力挺賴清德，展現團結氣勢，以及守護台灣的決心。

前瞻債留子孫？　侯友宜嗆蔡英文「講白賊話」

前瞻債留子孫？　侯友宜嗆蔡英文「講白賊話」

批民進黨「2個月把我變另個人」　侯友宜：這不是做人該做的事

批民進黨「2個月把我變另個人」　侯友宜：這不是做人該做的事

蔡英文才是債留子孫！　朱立倫批「要五毛給十塊」

蔡英文才是債留子孫！　朱立倫批「要五毛給十塊」

蔡英文明見日本前首相麻生太郎　賴清德中午設宴款待

蔡英文明見日本前首相麻生太郎　賴清德中午設宴款待

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生練機車摔進排水溝　送醫不治

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

電信費2022萬元　他收催繳單愣「怎麼算的」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

花4千和三上悠亞互動！粉絲卻嘆：超敷衍

新北男不滿房租漲1千　引爆瓦斯傷重不治

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面