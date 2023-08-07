選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」　稱沒看侯友宜關公影片

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（7）日晚間從美國返台，被問到是否要正式宣布參選總統，郭台銘未正面回應，僅表示台灣要在尊嚴、平等和自由架構之下爭取和平，這要一番努力，「這也是我往後幾個月，要去努力的方向」，並透露「有一段比較重要的，找時間最近向大家報告」。

郭台銘指出，過去的一個星期，自己馬不停蹄地拜訪美國重要的政界人士、智庫學者、科技產業夥伴，見到了想見的朋友，也預約了未來即將要拜會的朋友。這些美國重要的意見領袖，都和他有同樣的共識，就是台海要和平、台灣要發展，就要避免戰爭，「因為，戰爭傷害的是我們的家園、摯愛的親人，以及台灣的經濟實力及民主成就」，「讓我們一起努力，打造一個和平、繁榮、清廉的美麗台灣」。

郭台銘更透露，「詳細有一段比較重要的，我想會找一個時間，最近跟大家做詳細的報告」。此外，郭也說，一直都有關心台灣災情，看到南投災情嚴重，他和南投縣長許淑華、南投縣議長何勝豐談過，明天一早高鐵下去，10點多要到，希望能夠進得去；永齡慈善基金會過去20年來在賑災、救災與急難救助，這一直是永齡本業本意，他不會忘記。明天下午有新書發表會，希望大家可以一起來見證，台灣將來改變的一個過程。

對於宣布下一步？郭則表示，從美國來看台灣，確實是一個兵凶戰危之地，他見了幾位高科技重要人士，他邀請他們到台灣來看一看，他們都有這個顧慮。怎樣讓台灣在戰爭陰霾下拉出來，繁榮要以和平做基礎，但和平也不是沒有代價的，「我們要在尊嚴、平等和自由架構之下爭取和平，這要一番努力」。這也是他往後幾個月，要去努力的方向，希望要媒體給他鞭策，指導，他會盡他的努力，為了台灣美好的將來。郭台銘重申，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望。

國民黨總統參選人侯友宜今天上午也公布關公影片，被外界解讀是以「關公重承諾」對劍指郭台銘，對此，郭台銘說，「我想我沒有看到那段，我不好評論，沒辦法評論」。