　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

信賴後援會插旗澳洲3城　籲台僑返鄉投票

▲▼民進黨總統參選人賴清德海外後援會相繼成立，競選總部今（7日）表示，澳洲雪梨、坎培拉及墨爾本信賴之友會於上周末成立。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲澳洲雪梨、坎培拉及墨爾本信賴之友會於上周末成立。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德海外後援會相繼成立，競選總部今（7日）表示，澳洲雪梨、坎培拉及墨爾本信賴之友會於上周末成立，民進黨立委邱議瑩、前秘書長羅文嘉、中執委許菡芸輪番上台助講，並授旗予各大會代表，呼籲台胞返台投票、一起挺台灣，上百位台僑與新移民分別湧入大會力挺賴清德，展現團結氣勢，以及守護台灣的決心。

邱議瑩表示，「Taiwanese」是大家非常重要的認同，如同身著的「Trust Taiwan」外套，不僅代表「信賴台灣」的宗旨，更是要認同自己、認同台灣這片土地、認同台灣這個民主國家。邱也說，當台灣在國際站穩腳步時，絕對不能自亂陣腳，要讓台灣持續展現民主光芒，守護前輩們打拚而來的民主成就，懇請旅外鄉親，明年1月13號一定要返台投下神聖的一票。

羅文嘉表示，民主最珍貴的就是能夠自己當家作主，不論是來自台灣、中國或其他國家，他都希望人民能夠享有這份權利。羅指出，台灣是獨特的國家，面積在全世界雖然只排第140名，但卻孕育出各行各業的精英，即便面對中國認知作戰的龐大威脅，台灣人仍始終堅持走上民主自由的道路，而這正是台灣人民共同的價值。

羅文嘉也說，過去台灣經歷威權時期，但人民勇敢走上街頭，成功爭取政黨輪替，明年總統大選正是台灣人付出與犧牲許多才換來的民主制度，相信澳洲僑胞們都能驕傲的使用自己的語言說，「我們是台灣人，代表文明、民主的國家！」

▲▼民進黨總統參選人賴清德海外後援會相繼成立，競選總部今（7日）表示，澳洲雪梨、坎培拉及墨爾本信賴之友會於上周末成立。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼民進黨總統參選人賴清德海外後援會相繼成立，競選總部今（7日）表示，澳洲雪梨、坎培拉及墨爾本信賴之友會於上周末成立。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼民進黨總統參選人賴清德海外後援會相繼成立，競選總部今（7日）表示，澳洲雪梨、坎培拉及墨爾本信賴之友會於上周末成立。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼民進黨總統參選人賴清德海外後援會相繼成立，競選總部今（7日）表示，澳洲雪梨、坎培拉及墨爾本信賴之友會於上周末成立。（圖／賴清德競選辦公室提供）

ET快訊
快訊／10歲男童遭撞倒！　臉部大面積挫傷
「咖啡杯」竟是錄取關鍵！他曝面試隱藏題目
台灣年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　他曝很敢花原因
颱風「蘭恩」明生成！雨彈越來越猛　西半部迎豪大雨時間曝
「越南法國麵包」中毒案增至489人　桃園衛生局不排除續罰
獨／開400萬賓士撞死男大生！貴婦相驗後這樣說　搭300萬豪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

信賴後援會插旗澳洲3城　籲台僑返鄉投票

民進黨：蔡政府舉債4350億　遠低馬政府1.73兆

「今年過後每人背債30.7萬」　黃珊珊轟民進黨：別再玩文字遊戲

特別預算當常態編列　侯友宜酸蔡英文「講白賊話」面都不紅

批民進黨「2個月把我變另個人」　侯友宜：這不是做人該做的事

蔡英文才是債留子孫！　朱立倫批「要五毛給十塊」別想再用馬維拉

蔡英文明見日本前首相麻生太郎　賴清德中午設宴款待

合體小雞拍定裝照！侯友宜與江啟臣伏地挺身　還「深蹲救台灣」

國民黨內沒雜音　蕭旭岑：馬英九絕對支持侯友宜

穿得漂亮就是物化女性？　她解析民眾黨空姐團脈絡：問題並非表象

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

信賴後援會插旗澳洲3城　籲台僑返鄉投票

民進黨：蔡政府舉債4350億　遠低馬政府1.73兆

「今年過後每人背債30.7萬」　黃珊珊轟民進黨：別再玩文字遊戲

特別預算當常態編列　侯友宜酸蔡英文「講白賊話」面都不紅

批民進黨「2個月把我變另個人」　侯友宜：這不是做人該做的事

蔡英文才是債留子孫！　朱立倫批「要五毛給十塊」別想再用馬維拉

蔡英文明見日本前首相麻生太郎　賴清德中午設宴款待

合體小雞拍定裝照！侯友宜與江啟臣伏地挺身　還「深蹲救台灣」

國民黨內沒雜音　蕭旭岑：馬英九絕對支持侯友宜

穿得漂亮就是物化女性？　她解析民眾黨空姐團脈絡：問題並非表象

快訊／10歲男童遭撞倒！臉部大面積挫傷　騎士喊冤：被公車擋住

台驊H1EPS5.6元、現金股利3元　H2旺季加股利業績會更好

「動保529」挺過12次麻醉清創　成首隻野放追蹤穿山甲

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」！　影片曝光...婆婆反應太真實

庫存持續調整　國巨7月營收88.88億月增1.3%

被弊案拖10年　府中公辦都更案由皇翔重啟改建

柯孟儀妙招收奇效！　中華白力克強敵菲律賓迎瓊斯盃首勝

賓士狂男被KICKS超車竟當街亮槍　警「3把槍」瞄準他壓制影片曝

夏天曬好黑？營養師教你「吃對東西」，快速白回來

聯強王其勳接集團執行長　杜書伍專任集團總裁

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

公務員持槍洗劫780萬　北市回應了

快訊／涉收賄千萬元交保　劉陳昭玲辭議長

桃園「唯一民選區長」過世！

「空姐應援團」遭批物化　舞團發聲了

颱風暴雨重創南投　郭台銘送暖許淑華：永齡基金會物資已在路上

呂秀蓮：應要求從政者「理財的能力」

張志豪組空姐應援團被罵　他曝過往事蹟：就是一個雷包

柯辦發言人＋1　擬提她披白袍戰蘆洲

找工作快來看！起薪最高57K　新北捷運徵才高中畢業就有機會

柯文哲北市爛帳又一樁？　議員轟：恐怕變成另一個北流

公務員洗劫780萬　蔣萬安撂重話

柯文哲姊妹找空姐辣舞挨轟　柯辦：尊重專業絕無物化之意

如何打到賴清德痛處？　他點名這3人最懂：可惜金溥聰全得罪了

不要戰爭！台中里長路口掛反戰看板引熱議

更多熱門

相關新聞

前瞻債留子孫？　侯友宜嗆蔡英文「講白賊話」

前瞻債留子孫？　侯友宜嗆蔡英文「講白賊話」

2024選戰火熱開打，朝野針對民進黨蔡英文政府推出的前瞻計畫進行激烈攻防。國民黨總統參選人侯友宜今（7）日對此表示，「數字會說話」，痛批蔡政府把特別預算當成常態編列，民進黨「講白賊話，面都不紅！」

批民進黨「2個月把我變另個人」　侯友宜：這不是做人該做的事

批民進黨「2個月把我變另個人」　侯友宜：這不是做人該做的事

蔡英文才是債留子孫！　朱立倫批「要五毛給十塊」

蔡英文才是債留子孫！　朱立倫批「要五毛給十塊」

蔡英文明見日本前首相麻生太郎　賴清德中午設宴款待

蔡英文明見日本前首相麻生太郎　賴清德中午設宴款待

合體小雞拍定裝照！侯友宜與江啟臣伏地挺身　還「深蹲救台灣」

合體小雞拍定裝照！侯友宜與江啟臣伏地挺身　還「深蹲救台灣」

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生練機車摔進排水溝　送醫不治

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

電信費2022萬元　他收催繳單愣「怎麼算的」

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

花4千和三上悠亞互動！粉絲卻嘆：超敷衍

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

新北男不滿房租漲1千　引爆瓦斯傷重不治

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面