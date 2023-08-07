信賴後援會插旗澳洲3城　籲台僑返鄉投票

▲澳洲雪梨、坎培拉及墨爾本信賴之友會於上周末成立。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德海外後援會相繼成立，競選總部今（7日）表示，澳洲雪梨、坎培拉及墨爾本信賴之友會於上周末成立，民進黨立委邱議瑩、前秘書長羅文嘉、中執委許菡芸輪番上台助講，並授旗予各大會代表，呼籲台胞返台投票、一起挺台灣，上百位台僑與新移民分別湧入大會力挺賴清德，展現團結氣勢，以及守護台灣的決心。

邱議瑩表示，「Taiwanese」是大家非常重要的認同，如同身著的「Trust Taiwan」外套，不僅代表「信賴台灣」的宗旨，更是要認同自己、認同台灣這片土地、認同台灣這個民主國家。邱也說，當台灣在國際站穩腳步時，絕對不能自亂陣腳，要讓台灣持續展現民主光芒，守護前輩們打拚而來的民主成就，懇請旅外鄉親，明年1月13號一定要返台投下神聖的一票。

羅文嘉表示，民主最珍貴的就是能夠自己當家作主，不論是來自台灣、中國或其他國家，他都希望人民能夠享有這份權利。羅指出，台灣是獨特的國家，面積在全世界雖然只排第140名，但卻孕育出各行各業的精英，即便面對中國認知作戰的龐大威脅，台灣人仍始終堅持走上民主自由的道路，而這正是台灣人民共同的價值。

羅文嘉也說，過去台灣經歷威權時期，但人民勇敢走上街頭，成功爭取政黨輪替，明年總統大選正是台灣人付出與犧牲許多才換來的民主制度，相信澳洲僑胞們都能驕傲的使用自己的語言說，「我們是台灣人，代表文明、民主的國家！」