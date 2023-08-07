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性感西瓜真名來了！主人親曝非穿蕾絲內褲不可原因　還要全新的

▲雲林性感西瓜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林土庫吳姓民眾種植「性感西瓜」，奇景吸引許多人前往拍照打卡爆紅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林土庫鎮一名吳姓民眾種植西瓜但並非讓西瓜在地上生長，而是將瓜藤攀上鐵網，讓長出來的西瓜吊掛在網上，但因為西瓜長大非常重，想盡辦法試過各種材料支撐瓜果都不盡理想，最後想到用「蕾絲內褲」，西瓜主人吳明勳說，一個衣架、一件內褲就能方便解決，「要排水性佳還非蕾絲不可」。

日前臉書社團「路上觀察學院」有民眾PO出「西裝褲」貼文，並指出有好幾顆西瓜都裝在五顏六色的蕾絲內褲中，引發網友熱烈討論，西瓜主人吳明勳今日受訪表示，西瓜品種為「甜美人」，通常種在地上的話貼在地上的那一面無法受到日照，所以才想把西瓜籐引導至鐵絲網上種植，但也為了果實承重問題傷透腦筋。

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▲雲林性感西瓜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西瓜主人吳明勳發揮創意，利用性感蕾絲內褲的高彈性與夠光性來網住西瓜防止掉落。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳明勳說，試過口罩、尿布、或一些農材，但不是不方便安裝，就是排水性不佳，在經過一番試驗後，想到既然是甜美人，不妨試試蕾絲內褲，沒想到，真的又薄、又透氣，非但不影響日照，排水功能優於所有材質，而且只要一把衣架折一折，還能重複使用，方便又實用，已經使用一個多月，西瓜也都採收得差不多了。

▲雲林性感西瓜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲許多民眾好奇駐足拍照，也誇讚西瓜主人太有創意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「性感西瓜」搭配各色蕾絲內褲，引來許多民眾打卡拍照，成為當地特色景觀，附近民眾大多正向看待，覺得農民很有創意，而且內褲的吊牌故意不拆，證明是新的，不會讓人有「色色的聯想」，吊掛的西瓜種出來形狀為長圓形、色澤真的都相當均勻，路過民眾也誇讚「感覺就是很可口」。

▲雲林性感西瓜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲附近民眾大多正向看待，覺得農民很有創意，而且內褲的吊牌故意不拆，證明是新的，不會讓人有「色色的聯想」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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