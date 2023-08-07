獨／開400萬賓士撞死男大生！貴婦相驗後這樣說　搭300萬豪車離開

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

台北市大安區仁愛路四段、復興南路路口6日晚間發生一起死亡車禍！一輛新車要價400萬元的賓士CLS350未依號誌左轉，直行機車閃不過猛撞，22歲張姓男大生頭部重創身亡。今檢方會同法醫赴醫院相驗，肇事的67歲劉姓女駕駛穿著洋裝、戴黑色墨鏡現身，結束後還電話通知友人說，「檢察官也沒有收押我，你們不用擔心」，接著快步坐上約300萬的豪車離開。

▲男大生遭賓士撞死，檢方今會同法醫相驗，肇事的劉女穿著洋裝、黑墨鏡現身 。（圖／記者黃彥傑攝）

這起案件發生在6日深夜，張男打工下班騎車回家，而67歲的劉女則開著黑色賓士CLS350返家，但沒想到雙方路口發生碰撞，張男倒地後因頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。而經查，雙方住家均離事故地點不到5分鐘的距離，但沒想到張男卻因此喪命，再也回不了家。

據了解，蔡女事後堅稱，有等到路口左轉綠燈亮起後才行駛，但警方調閱監視器、行車紀錄器發現，她根本沒有等到左轉綠燈亮，明顯違反道路交通管理處罰條例：未依號誌規定行駛。

檢方今會同法醫前往醫院相驗張男，肇事的劉女也到現場，只見她身穿洋裝、戴黑墨鏡現身，直到相驗完畢後，她便開口對死者家屬說，「檢察官也沒有收押我，你們不用擔心」，隨後低調走出醫院，快步搭上約300萬的豪車離開。

全案目前依過失致死罪偵辦，警方也提醒汽車駕駛人轉彎時，如不依標誌、標線、號誌指示，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰，若不幸釀成事故造成死傷，也要負起刑事責任並面臨民事賠償。

▲▼張男與劉女車輛發生碰撞，倒地後因頭部重創，送醫不治。（圖／記者黃彥傑攝）