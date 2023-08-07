「當美國人阿公」挨轟　賴清德：兒子知道自己家在哪

▲賴清德育有二子，都前往美國求學。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德育有二子均赴美求學，引發質疑是否要當「美國人的阿公」。對此，賴清德表示，他的兩個兒子在台灣出生長大，知道自己的家在哪裡，現在去外國學功夫，對未來台灣的發展也是好的，而小兒子現在已經回到台灣上班，大兒子也跟自己說，會回到台灣來。

賴清德近日接受三立「鄭知道了」專訪，節目內容今（7日）晚間播出。主持人鄭弘儀詢問，在野黨操作賴清德的大兒子賴廷與成大電機系畢業後去美國讀博士，久居美國，還在美國生下了兒子，變成「美國人的阿公」，小兒子賴廷彥從美國柏克萊大學畢業後，也在那邊讀生化研究所，「民進黨執政青年上戰場，但是你的小孩在美國，所以他們說別人小孩死不了（指人很自私）」，賴清德對此批評感受如何？

賴清德說，首先，他不會讓戰爭發生，會竭盡自己所能，維持台海的和平跟穩定，其方法就是剛剛闡述的總統蔡英文「四個堅持」以及自己提出的「四大支柱」行動方案，目前為止可看到它們的未來性與可行性。

賴清德表示，其次，談自己兩個小孩其實沒有必要，「因為我兩個小孩去美國念研究所，或是去美國念大學，我們家老二他就回來了，也在台灣上班」，老大是畢業之後在美國結婚，然後生了一個小孩，目前在美國上班，「當他一段時間之後，好比說算是功夫算得比較精熟，他也要回來」。

賴清德強調，他尊重兩個兒子的意願，「老二就回來了，這我們就不用再講，老大也跟我說，他也會回到台灣來」。他說，兒子在台灣出生長大，他知道他的家在哪裡，他去到外國學功夫，這對未來台灣的發展也是好的，學成再回來貢獻。

賴清德透露，他很感謝太太把兩個孩子都教的很好，小時候他會幫忙洗澡、換尿布、做簡單的家事，另外也曾帶他們去動物園、看電影，不過，他還是認為自己對孩子們有許多虧欠。

鄭弘儀詢問，賴清德的太太現在是否會在選舉過程中來助選？賴清德說，「我是希望如果可以不用就不用」，基本上過去太太都不想參與他的選舉，自己必須顧慮到她的意願，例如他擔任立委期間，太太在台灣電力公司服務，公司有婚喪喜慶都不會叫自己去，若有同事需要服務，也會直接請同事打服務處的電話，並再三告誡自己不可介入公司的事情，「她是很低調的人，她非常低調，這個就是她的生活方式」。