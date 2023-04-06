奈良美智穿藍白拖展現台味！足跡也到花東　稱長濱像湘南

▲奈良美智透過twitter分享在台灣的旅程。（圖／yoshitomo nara/奈良美智推特）



記者林育綾／綜合報導

日本當代藝術家奈良美智再次展開台灣巡迴展覽，《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》首站於高雄內惟藝術中心啟程，而他除了現身高雄，還深入那瑪夏看螢火蟲；近日足跡也到屏東、花東等地，推特發文透露穿著「藍白拖」四處走，展現入境隨俗的台味。

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▲《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》在內惟藝術中心開展，奈良美智、副總統賴清德合影。（圖／文化總會、高雄市政府）

文化總會、奈良美智基金會與高雄市政府共同策畫《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》特展，首站在高雄內惟藝術中心展出。除了有奈良為台灣而創作的作品《朦朧潮濕的一天》（Hazy Humid Day）為主軸，另加入了奈良美智2015年來台旅行時所拍攝的20件攝影作品，展現他獨特的創作風格與溫潤細膩的魅力，邀請觀眾透過作品回看熟悉的台灣日常，從中感受奈良美智對台灣的記憶與深情。

▲展覽以《朦朧潮濕的一天》為主軸，另加入了奈良美智2015年來台旅行時所拍攝的20件攝影作品。（圖／文化總會、高雄市政府）



個性低調、鮮少出席公開場合的奈良美智，日前也特別參與了《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》於內惟藝術中心的開展記者會。他開心表示有好一陣子沒有來到高雄，發現高雄又多了一些美景，還有輕軌穿越城市真是太好了。由於首次在高雄展覽是在高雄市立美術館，而這次則在饒富綠意的內惟藝術中心展出，他表示，這個場域如同他的家鄉青森一樣，被大自然環繞著，讓他十分欣喜。

▲奈良美智日前到那瑪夏看螢火蟲。（圖／yoshitomo nara/奈良美智推特）



奈良美智此行在高雄駐村19天，也是他在台灣停留最久的一次，日前還在推特發文穿著「藍白拖」去吃板條，展現入境隨俗的台味；甚至跑到那瑪夏看螢火蟲，還發出一張手捧螢火蟲的唯美照片。除此之外，他也走訪舊鼓山國小、旗山老街等。

▲▼奈良美智在twitter分享台灣的旅程。（圖／yoshitomo nara/奈良美智推特）



而足跡不止在高雄，後來也現身在屏東，遇上了牡丹排灣族的傳統婚禮，屏東縣長周春米還特地發文說，「感謝大師讓全世界看見屏東！」奈良美智也造訪了台東鹿野、成功等地，更提到「長濱長得像湘北」，一路的行程也讓許多粉絲關注到不少熱點，成為口袋名單。

▲▼奈良美智在twitter分享台灣的旅程。（圖／yoshitomo nara/奈良美智推特）