富藝斯香港新總部開幕首拍　呈獻奈良美智、草間彌生珍稀原作

▲奈良美智《尋找寶藏》。壓克力 畫布，1995年作。

生活中心／綜合報導

今年三月，富藝斯即將進駐其位於香港西九文化區的新總部空間，並於3月30日及31日舉辦其「二十世紀及當代藝術和設計」晚間及日間的開幕首拍。富藝斯新總部將擁有自己的展示空間及拍賣廳，由知名香港建築事務所LAAB Architects所設計的室內空間令人十分期待。此季拍品精彩豐富、亮點輩出，預展時間從3月18日至31日，時間橫跨香港巴塞爾展期，觀眾有充裕的時間可以前往飽覽拍品。

此次領銜晚間拍賣的是一件十分少見的奈良美智（Yoshitomo Nara）作品，小女孩身著鴨黃色洋裝，手持二根占卜棒，此占卜法稱作「道金術」（Dowsing），相傳起源於文藝復興時期的德國，用於尋找水源或是珍貴的礦石。藝術家於德國留學期間，陸續的描繪了數量不多的「道金術」主題。這項流傳至今的尋寶術在看似無害的小女孩身上再次產生可愛的反差萌，另一方面，拿著占卜棒毫無頭緒遊走的術士們，與當時在藝術世界中尋找自己的奈良美智或許有著同樣迷茫而充滿興奮感的心境。

▲草間彌生《南瓜》。壓克力 畫布，1995年作。

晚間拍賣的另一亮點即是草間彌生（Yayoi Kusama）最經典的主題－《南瓜》，此件作品也是藝術家在拍場上估價最高的作品之一。此幅顏色鮮黃飽滿、造型圓潤，波卡原點疏密有致，突顯出南瓜的立體量感，對比毫無邊際、令人失去空間感的無線網背景，為難得一見的精美佳作。此作曾由美國資深藏家鄧肯伉儷（Robert & Karen Duncan）珍藏23年，其後贈予愛荷華州的克拉琳達卡內基（Clarinda Carnegie） 藝術博物館。此次拍賣收益將撥捐藝術博物館，支持館方在藝術推廣的道路上持續前行。

▲加藤泉《無題》。油彩 畫布，2018年作。

日本藝術家加藤泉（Izumi Kato）於2018年的個展中展出多幅透過不同畫板拼接而成的平面畫作，帶來另一種拼貼般的意趣。藝術家慣以手指塗抹作畫，猶如親近大地一般的接觸畫布。此次拍品描繪一位看似臥倒於山脈上的形象，與大地之母緊密的相依相連。

▲奈良美智《甚麼都沒發生》。壓克力 紙本，1995年作。

奈良美智（Yoshitomo Nara）如果沒有成為一個畫家，他也許會成為一位搖滾樂手。吉他、電吉他、爵士鼓，以及叛逆的搖滾精神一直都是他創作中不曾缺席的精神軸線，音樂及唱片封面更可以說是這位藝術家創作之路的起點。此作只以簡單的線條即勾劃出沉浸在音樂裡的無我狀態。

▲Mr. 《美希》。鐵 強化纖維塑料 聚氨酯漆 壓克力 中密度纖維板紋理底座，2017年作。

藝術家Mr.曾是村上隆的助手，二人的創作皆可見到濃厚的日本動漫文化，Mr.更是將御宅族的美學與喜好發揮到極致。經典少女漫畫的閃亮亮大眼睛與日本高校生的短裙，各式彩色的髮夾與瀏海垂墜的弧度，無不直指御宅族們對於「萌」的最高標準。Mr.認為動漫文化猶如上一世紀的浮世繪般，再次以獨樹一幟的通俗魅力打進高端的藝術殿堂。

▲貝爾納．布菲《穿大禮帽的小丑》。油彩 畫布，1996年作。

貝爾納．布菲（Bernard Buffet）是少數在以抽象藝術為主流的巴黎，依然堅持具象繪畫的藝術家。其粗曠、強勢的黑色框線，使作品蒙上一層戰後憂鬱的社會氛圍。小丑是藝術家極具代表性的主題，小丑應該代表著歡快，但小丑的滑稽、搞笑，恰恰襯托著背後濃烈的愁苦與不安。布菲的作品，使我們更貼近每個人真實的內心，面對自己最深層的情緒。

富藝斯拍賣香港2023年春季

二十世紀及當代藝術和設計 日間及晚間拍賣

香港預展：3月18至31日

二十世紀及當代藝術 晚間拍賣：3月30日

二十世紀及當代藝術和設計 日間拍賣：3月31日

香港九龍西九文化區柯士甸道西8號

西九文化區管理局大樓G/F

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