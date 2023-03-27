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奈良美智周三抵台「首次海外駐村獻台灣」　將停留高雄19天　

▲▼奈良美智親力親為佈展身影，感動粉絲。（圖／Yoshitomo Nara／臉書「奈良美智特展」）

▲奈良美智本周三來台，將首度在海外駐村，預計停留高雄長達19天。（圖／Yoshitomo Nara／臉書「奈良美智特展」）

記者楊惠琪／台北報導

日本藝術家奈良美智與文化總會、高雄市政府共同策劃「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫，首站4月1日將在高雄市內惟藝術中心登場，奈良美智也將於本周三（3/29）再度拜訪台灣，預計在高雄停留19天，這也是他在台灣停留最久的一次，更是首度在日本以外的國家駐村。

日本藝術家奈良美智2021年為台灣創作「朦朧潮濕的一天」，經文總及奈良美智基金會策劃後，「朦朧潮濕的一天」將從4月1日起，在台灣展開為期10年巡展，高雄市長陳其邁去年就公開發聲爭取「朦朧潮濕的一天」能在高雄展出，因此，該計畫首站就選在高雄內惟藝術中心，

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中華文化總會秘書長李厚慶今（27日）也在臉書預告，奈良美智這次來台特別安排線上演講，將在本周五（3/31）14:30透過線上直播方式，以文化總會、奈良美智特展以及高雄市政府、高雄市立美術館、內惟藝術中心臉書粉絲專頁作為播出平台，讓更多人可以貼近奈良美智的創作世界，這也是他繼2018年後第二度在台演講。

據《自由時報》報導，奈良美智將於後天抵台，並展開首次在台駐村，預計在高雄駐村停留19天。這不僅是奈良美智於台灣停留最久的一次，也是他首度在日本以外的國家駐村。據文總轉述，對於此次駐村高雄長達19天，奈良美智表示：「我想起了10幾歲時自己到東京去，在東京度過的那段時期，我也打算試著再享受那樣的感覺。」

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