點出柯文哲盲點　苗博雅：標榜說真話卻已經「聽不進真話」

▲苗博雅點出柯文哲盲點。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲近期聲勢看漲卻也引發不少爭議，對此，曾在台北市議會和柯文哲交手多次的社民黨台北市議員苗博雅6日就在臉書點出，柯文哲目前的主要問題是標榜「說真話」，已經是個「聽不進真話」的人，他的身邊剩下兩種人：一種是願意講真話，但粉絲濾鏡太重，沒能力看到盲點；另一種是能看到問題，但不想被罵，不願意講真話。

「領導者聽不進逆耳的話，就註定身邊沒有諍友忠諫」，苗博雅指出，柯文哲目前的主要問題是標榜「說真話」，已經是個「聽不進真話」的人，他的身邊剩下兩種人：一種是願意講真話，但粉絲濾鏡太重，沒能力看到盲點；另一種是能看到問題，但不想被罵，不願意講真話，而柯文哲的粉絲，目前的主流意見是深信「凡是批評柯P的，都是綠的陰謀」，因而不會要求柯文哲因應批判而改變。

苗博雅表示，過去的柯文哲，被指出錯誤，至少還願意去補課，就算只是做做樣子；現在的柯文哲，被指出錯誤，都是以「我沒有問題，是外界惡意攻擊」的態度面對，所以柯文哲的盲點越來越大，挑戰越大的責任，越激烈的競爭，越容易翻車，而且會在同樣的地方一翻再翻，全部都是自己造成，都是與對手無關的「非受迫性失誤」。

苗博雅舉例，辦募款活動，先是鬧出「世態炎涼、太監卡柯」的笑話；門票號稱秒殺，卻每天都在秒殺，直到活動前幾天才賣完；接著又因1.9億未付工程款與蔣市府槓上；柯文哲一句「那個keyboard 是五月天的」引發五月天keyboard 老師公開澄清；最後演唱會因過度綜藝化，被挺柯名嘴吳子嘉評為「青年民調下降」的主因。

苗博雅再提到，為了洗刷「厭女、性別盲」的印象，特地舉辦姐妹後援會。卻因穿著淘寶情趣服裝「舞團扮空姐」熱舞，柯粉頻道直播刻意拍攝下半身，舞者多次走光，衍生「消費女性空服員」的爭議，遭到空服員職業工會抗議。原本想洗白卻變成越洗越黑。

此外，苗博雅指出，民眾黨標榜高知識進步的政黨，英文官網卻出現「投白投右」的重大翻譯錯誤，才說要找母語英文的人校稿，過沒幾天，黨慶的視覺設計又把4+畫成LP+的意象，明明是TPP 4週年，寫成KP 4週年，黨慶表演節目不斷以「柯」字命名。被評為「一人政黨、偶像崇拜」。

苗博雅再舉例，標榜「超越藍綠」的政黨，2022年已因提名一堆有前科、有爭議的「問題候選人」導致議員席次不如預期，現在柯文哲更任用貪污案被告當辦公室主任，大方與黑金派系合體，甚至提名黑金的牽手參選立委，揮之不去的「黑白合」爭議，重傷了原本主打的清新形象。

對此，苗博雅坦言，以上問題，只要柯文哲願意察納雅言，加上一位願意講真話的幕僚，就全部都不會發生，「為什麼講真話的人都離開了？為什麼有足夠能力的人無法加入柯文哲團隊？」她直言，很簡單，因為有能力有意願講真話的下場，就是被打成心懷不軌、綠營派來的。

苗博雅表示，過去在台北市議會，她是少數願意與柯文哲直接辯論的議員之一，但卻屢次被市府鎖定打擊，被柯粉圍攻，貼上標籤。甚至成為柯市長在府內會議點名「副發言人把苗博雅打倒就可以升官」的議員。

苗博雅提到，因為一己的情緒與好惡，把批評監督都當成攻擊，排斥認真工作的人，鼓勵拍馬討好的人，這就是柯文哲的盲點，「有這種風氣，哪個有能力的人願意加入柯文哲團隊講真話？」

苗博雅最後強調，人不可能樣樣精通，沒有像樣的團隊，不能察納雅言的總統，智商再高，也是無知，能決定柯文哲總統之路的，不是對手，是他自己，柯文哲的政治格局到哪裡，總統之路就到哪裡。