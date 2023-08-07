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張志豪組空姐應援團被罵　他曝過往事蹟：就是一個雷包

▲▼張志豪參加「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會。（圖／翻攝張志豪臉書）

▲張志豪參加「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會。（圖／翻攝張志豪臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨5日舉行「北區姊妹台灣選哲之友會」成立茶會，被外界視為有意為民眾黨總統參選人柯文哲撕掉仇女標籤，但會中民眾黨台北市議員張志豪做為前華航機師，卻因籌組「空姐應援團」引發爭議。民進黨前青年部主任吳濬彥批評，他就是一個雷包，柯文哲陣營無大將，身邊還都是這樣的人，「民眾黨若取得執政權治理國家，可怕吧！」

吳濬彥說，上個月底，上百名成功市場攤商及居民約250人赴北市府陳情，因為在柯文哲擔任台北市長任內，柯市府拍板要把成功市場改建為「半地下化」，而張志豪也到攤商的陳情抗議現場去，站C位高舉要現任的台北市長蔣萬安市長負責的標語，一臉正經搶麥克風，痛陳民眾的冤枉要趕緊解決，「不然就滾蛋！」。

吳濬彥指出，張志豪之前還擅自合成了同名張志豪的棒球運動員人像及本黨黨公職張志豪，說是張志豪的多重宇宙。當時網友留言問，「這張會不會有肖像權的問題」，張志豪還回覆「不會」，說照片取自網路，沒有做商業用途，有什麼問題？中信球團反應後，他才終於同意處理，卻是改成黑色剪影又被罵一輪，才撤下照片。

吳濬彥批評，柯文哲陣營無大將就算了，還都是雷包，「想想，民眾黨若取得執政權治理國家，圍繞在柯文哲身邊的文武百官就是滿滿這樣的雷包，可怕吧！」

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