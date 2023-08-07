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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

後援會「空姐應援團」衝康柯文哲？　范雲砲轟：全黨病入膏肓

▲▼民進黨立院黨團召開輿情回應記者會 范雲 洪申翰 莊瑞雄 劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲范雲批評民眾黨病入膏肓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為擺脫總統參選人柯文哲「仇女標籤」，民眾黨周末舉行北區姊妹台灣選哲之友會，找來舞者穿著窄版短裙的空姐制服熱舞，引發物化女性爭議。民進黨立委范雲今（7日）痛批，不只是柯文哲一人，民眾黨整個政黨病入膏肓，在活動中不自覺地歧視女性，令人遺憾；民進黨立委洪申翰補充，他認為要不是民眾黨故意銃康，就是全黨上下真的太雷了。

民進黨立法院黨團今天上午舉行記者會回應輿情。范雲會中指出，柯文哲舉辦姐妹會洗刷厭女形象是好事，表示他有聽到民眾對於政黨引領性別平等的呼聲，然而，這場活動顯示厭女恐怕不僅是柯文哲一人，而是民眾黨整體的問題，且問題相當嚴重。

范雲說明，厭女並不僅只有沒有重用女人、有沒有女性總幹事，厭女是一個性別分析的專有名詞，代表「把女人當成是物品或他人」的一種文化，很遺憾當台灣已經把性別平等當作民主政治的核心價值時，柯文哲為首、應該以女性為對象的活動，竟然出現把女人當作是物品的狀況，「空姐應援團」物化女性，而且為什麼民眾黨的直播鏡頭要專注在女性舞者的下半身？雖然很多地方都會有這樣的舞團，但直播針對女性身體的下半部，不就是把女性當作物品，而不是一個舞技很棒的表演者？

洪申翰也批評，周末的活動讓人看得瞠目結舌，他認為這只有兩種可能：第一是民眾黨故意銃康柯文哲，第二是民眾黨全黨上下真的都太雷了，「雷到不行才會做出這種事情」。他說，該場活動凸顯民眾黨毫無性別意識，在原本設定想要拉攏女性選民的活動之中，結果把女性找來、消費性別刻板印象，甚至在物化特定職業來討好受眾，真的無法想像這個政黨還有何資格來談性別平權、多元文化？他們心中的女性還有主體性可言嗎？

▲▼民進黨立委范雲。（圖／翻攝自民進黨團直播）

▲范雲質疑「空姐應援團」的直播畫面聚焦在表演者的下半身。（圖／翻攝自民進黨團直播）

▲▼民進黨立院黨團召開輿情回應記者會 范雲 洪申翰 莊瑞雄 劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團今天上午舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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