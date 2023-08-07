陳佩琪淚憶30年前往事　「我真沒辦法要柯文哲別工作回家做家事」

▲柯文哲、陳佩琪夫婦。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲與妻子陳佩琪間的互動近日頻遭攻擊男女不平等。陳佩琪接受專訪時指出，跟柯文哲結婚32年，家庭之間要分工，不是說泡奶6次一人3次這樣分配，而是互相尊重，成就對方完成自己的志業，並哽咽回憶兩人有次要吃喜酒，自己坐在ICU外面等柯文哲，看到他工作時的樣子，「我真的沒辦法說要柯文哲不要工作了陪我」。

陳佩琪於《下班瀚你聊》表示，男女平權她當然同意，但一個家庭的平權不是家事50％、50％，她不否認柯文哲ICU的LOADING大很多，所以他的工作時間比較長，他一個人做了2個人工作，所以她做1.5，剩下0.5拿來做家事，這樣運作沒什麼問題 ，她也可以做自己的工作，而且她的個性也比較喜歡把自己周遭打理乾淨，自己看了也開心，不管她嫁給誰都會這樣做。

陳佩琪回憶，剛結婚有次夫妻倆要去吃喜酒，她打扮的很漂亮，但柯文哲被ICU叫走，她到ICU外面等，等他忙完一起去，但忙到最後7、8點，喜酒只能吃後面幾道菜。

陳佩琪說，她打扮得漂亮也希望很多人看到，但她沒有抱怨，因為她坐在ICU外面，看到很多家屬抓著醫生問病情，有些人差點都要跪下來說謝謝醫生幫忙，那種感激、殷切，她真的沒辦法說要柯文哲不要工作了陪她吃喜酒，或著回家洗碗拖地。