賴清德回憶「第一次買房向同學借錢」　鄉民點關鍵：通膨問題

▲賴清德出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳致平／台北報導

民進黨總統參選人賴清德6日成立「全國台南旅外鄉親後援會」，各地旅外鄉親及支持者齊聚，許多黨內的成員也紛紛出動，全程現身支持。會場上，賴清德再次展現出對居住議題的關心，提及自己在學生時代也是租房，第一次買房也是靠著向同學借錢，才籌到頭期款，重溫自己過來人的經驗，強調他深知買房的辛苦。不過，借款買房言論一出，引發網友熱烈討論，不少人認為今昔不可相提並論。

賴清德出席台南旅外鄉親賴清德後援會時提及，年輕人特別關心居住問題，他透露，自己學生時代也是在外租屋，剛到台南也是租房子，「我第一次要買房的時候，我也沒有頭期款，我找我們班的同學籌頭期款，一個借5萬、一個借10萬，大家承諾不計利息，接下來才分期還款」。

賴清德分享首次買房的過程，引起PTT網友熱烈討論，有不少網友留言道，「頭期款跟同學借就好，敢講我不敢聽」、「現在哪個同學可以借人5萬10萬的」、「但是朋友都拿不出錢了」、「我借了、 錢不見、朋友也變不見」，此外，也有人說道，今昔物價、房價不能相比，通膨也是個問題，「薪資漲多少？房價漲多少？怎不提當年薪資，看看當年十萬多大」。

▲賴清德分享自己首次買房的小故事， 呼應近期提出的「挺青年居住三政策」。（圖／記者李毓康攝）

賴清德提及過往的經驗，強調自己深知買房不易，也能夠體會買房會面對的問體和困難。為應對居住議題，他以近期提出的政策做為呼應，第一：「全國總歸戶」，涵蓋囤房、空屋稅的精神，遏止惡意炒作；第二：「青年安心成家優惠貸款」，以利息補貼、降低買房的負擔，現行政府補貼利率半碼、貸款額度上限800萬，他主張提高貸款上限至1000萬；第三：「社會住宅」，包括中央及地方政府興建，以及社宅包租代管等。

賴清德提出「挺青年居住三政策」，凸顯自己深切關心居住議題，並且再次向支持者說明，社會住宅明年就達到12萬戶、包租代管8萬戶，他希望能在這個基礎上，能在未來8年規劃再興建13萬戶、包租代管增加17萬戶，也就是各25萬戶。對於租金補貼的部分，目前已補貼約25萬戶，未來8年將增加25萬戶，總共擴大至50萬戶。三者加起來總共100萬戶，以這個目標「來解決社會需要的大需求」。