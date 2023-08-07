非綠整合「三不一沒有」　揭柯文哲求勝底牌

▲民眾黨4週年黨慶，黨主席柯文哲高呼拋開藍綠、完成政黨輪替。



圖文／鏡週刊

明年總統大選非綠陣營陷入分裂，民調暫居第二的民眾黨總統參選人柯文哲會否與國民黨或郭台銘整合，牽動選情走向。本刊調查，柯營對非綠整合的底牌為「三不一沒有」，即不排斥合作、不主動接觸、不政治分贓，也沒有柯擔任副手的選項，現階段求勝策略是穩住在野龍頭地位，醞釀選戰末期自然棄保與賴清德對決。

台灣民眾黨6日舉辦4週年黨慶，台中國際展覽館擠進逾3千人，代表參選總統的黨主席柯文哲率黨籍立委參選人致詞說：「我會把民意、專業、價值的施政準則，帶進總統府、行政院及各部會，讓我們一起拋開藍綠、完成政黨輪替，帶來美好台灣！」在場支持者則不斷高呼「台灣的選擇柯文哲」，儼然是柯的總統造勢大會。

明年總統大選，有別於綠營定於一尊，由民進黨籍的副總統賴清德代表參選，在野非綠陣營的柯文哲、國民黨參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘陷三方角力，局勢仍混沌。

▼郭台銘（左）醞釀獨立參選動作頻頻，牽動在野陣營競合。圖為郭訪美與紅襪隊選手張育成（右）合照。



非綠陣營三天王如何整合、要不要搭檔競選？本刊調查，柯營的底牌是「三不一沒有」，即不排斥合作，但不主動接觸、不政治分贓，也沒有柯擔任副手的選項。柯現階段的求勝策略是營造對決賴清德的態勢，無論三腳督或四方爭霸，只要拉開與三、四名的差距，持續坐二望一，選民自然會把票投給「在野最有機率勝選的人」，讓棄保自然發酵。

▼侯友宜民調近日止跌。他與柯誰能站穩在野共主地位，將成選戰倒數自然棄保關鍵。



一名親柯人士直言，相較於促成白藍配、柯郭配等積極整合，柯的策略屬於「消極整合」，並講求實力原則以求「自然棄保」。另一名民眾黨操盤手更說，「國民黨選不上恐有分裂危機，所以急的不是我們，是藍營！」若為了選票利益亂配，不但贏不了大選，更會毀掉民眾黨。



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