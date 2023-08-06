直擊／賴清德今晚訪石牌福星宮　「強碰」朱海君公開演出

▲副總統賴清德今晚前往北投參香。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年是台北市北投區石牌福星宮建廟270周年，民進黨總統參選人賴清德今（6日）晚間前往參香並出席「福興宮金曲之夜」活動，由於近日捲入涉嫌性侵性騷爭議的藝人NONO妻子朱海君，也將在這場長達3小時的活動中登台演唱，是她消失37天後的首場公開演出，引發媒體高度關注。

《ETtoday新聞雲》現場直擊，賴清德今天晚間6點15分抵達會場時，朱海君正好在台上飆歌，當廟方廣播公布賴清德抵達現場時，不少民眾都舉起手機搶拍。而朱海君結束歌曲表演後，也在台上喊「歡迎我們的副總統！」隨後又與歌迷互動，邀請歌迷一同用白開水乾杯。

▲朱海君今天晚間在北投公開演出。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德今晚抵達石牌福星宮時，不少民眾都紛紛舉起手機搶拍。（圖／記者呂晏慈攝）

石牌福興宮是北投當地重要信仰中心，無論是中央或地方選舉，政治人物們都會前往參香致意，例如總統蔡英文2020年競選連任曾特別安排參香行程，2022年代表民進黨參選台北市長的衛福部前部長陳時中，也將石牌福興宮選為首場「廟口開講」活動的舉辦地點，而民眾黨主席柯文哲、國民黨籍的台北市長蔣萬安，都曾到此地參香。

賴清德今天晚間將出席慶祝石牌福興宮建廟270周年的「福興宮金曲之夜」，根據事前釋出的嘉賓名單，許多本土藝人都會在這場活動中登台表演，由「鐵獅玉玲瓏」組合澎恰恰、許效舜攜手主持，另包含朱海君、沈文程、龍千玉、柯有倫和草屯囝仔等實力派唱將均將登台。

▲藝人朱海君今晚將在石牌福星宮演出。（圖／翻攝自Facebook／朱海君）