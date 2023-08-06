賴清德：在野喊追求和平「緣木求魚」　是用戰爭恐嚇台灣人民

▲民進黨總統參選人賴清德今天下午出席多場造勢活動。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（6日）表示，在野黨主張追求和平，但其接受「九二共識」是放棄台灣主權、走回一中的老路，這方法是緣木求魚，用戰爭來恐嚇台灣人民，呼籲不要因為一中霸權就「先嚇到」，把選票給會帶給台灣「悲慘命運」的候選人。

賴清德今天下午出席全國牙醫體系賴清德後援會造勢活動時談及，這場選舉在野黨提出是「戰爭與和平」的選擇，就算是「戰爭與和平」的選擇，也要看在野黨提出的方法是否能達成和平的目標，否則只不過是用戰爭來恐嚇台灣人民而已。

賴清德談及，他先來檢視在野黨所提出的方法是否能真的達到和平，首先，在野黨接受「九二共識」是放棄台灣主權、走回一中的老路，但沒有主權的和平不是真的和平，今天台灣若沒有主權、土地的所有權，就沒有民主自由、現在的生活方式，在野黨主張要追求和平，「但我認為他們的方法是緣木求魚」。

賴清德還說，賴清德放棄主權的名義是追求和平，但反而會引來戰爭，現在西方民主陣營與台灣站在一起，面對中國的威脅，可是當台灣放棄了主權，中國哪一天要侵犯台灣，中國將宣稱這是「內戰」、「中國的家務事」，外國是無法插手的，就像中國鎮壓香港反送中，國際社會束手無策，是同樣的。

至於如何達到和平，賴清德表示，第一個是增強國防力量，現在台灣國防預算達GDP的2.5％左右，已達北約的標準；第二個是大家肩並肩站在一起，發揮威嚇的力量，因為戰爭沒有贏家，和平是無價的，如同《孫子兵法》稱「不戰而屈人之兵，善之善者也」，目前國際社會就是這種方式，「和平只有靠力量，才能得到真正的和平」。

賴清德呼籲，不要因為一中的霸權就「先嚇到」，往後轉走回一中的老路，把神聖的選票給會帶給台灣「悲慘命運」的候選人。他說，有人問他美國與中國之間如何選擇？他認為，與其說是「美國與中國」之間做選擇，不如說是「民主與獨裁專制」之間做選擇。