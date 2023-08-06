直擊／賴清德北投參香自曝朱海君歌迷　樂喊「很幸運」

▲賴清德今天晚間前往北投石牌福星宮參香祈福。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（6日）晚間前往台北市北投區石牌福星宮參香，他簡短致詞時打趣說，入場時聽到歌手朱海君唱歌，自曝「我是她的歌迷啦！」並逐一點名今晚登台表演的藝人，謙稱說「不能再講下去」，不然可能被主持人澎恰恰、許效舜趕下台。

今年是台北市北投區石牌福星宮建廟270周年，賴清德晚間前往參香並出席「福興宮金曲之夜」活動，由於近日捲入性侵性騷疑雲的藝人NONO妻子朱海君，也在時隔37天後於該場活動公開現身，引發媒體關注。賴清德大進場時更「強碰」朱海君表演時段，吸引不少民眾拿手機搶拍。

賴清德致詞時笑稱，他看到主委辦的活動這麼大，不敢再繼續講下去，不僅有全國知名主持人澎恰恰、許效舜，還有一線紅星朱海君、沈文程、龍千玉、柯有倫等人，唱歌都很好聽。他說，今天很幸運，進場時聽到朱海君唱歌，「我是她的歌迷啦！所以今天很開心來參加盛會，還有辦法聽到朱海君的歌聲」。

此外，賴清德也肯定陪同參香的民進黨立委吳思瑤說，吳思瑤在立法院專業問政、關心地方每項事務，敬請民眾力挺吳思瑤連任。最後，賴清德帶領民眾高呼「一票賴清德，一票吳思瑤」口號，還笑說，「我不能再講下去，再講下去可能被澎恰恰、許效舜趕下去，因為他們在表演賺錢，我不能講太多話」。