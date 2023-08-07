你懂你來拜！中元這一拜竟讓父子靈魂交換　普渡跨世代靠家樂福神救援

▲家樂福今年大玩靈魂交換哏推出創意影片，年輕世代如何面對準備供品的挑戰。（圖／翻攝自影片，以下同）

消費中心／台北報導

每年農曆七月中元普渡，普渡拜拜眉角與學問大，長輩也總是說「你要學啊！以後就要靠你了」？家樂福今年大玩靈魂交換哏，推出創意又應景的中元節影片，在父子變變變的劇情設定中，讓兩代人互換身份，看看年輕世代如何面對準備供品的挑戰。

接近中元節一家人準備購買普渡供品，怎知忽然一個電光火石的閃爍，影片中的父子竟然靈魂交換了！被賦予中元拜拜重責的兒子此時竟手足無措，但神奇的是憑藉著父親身體的記憶，在家樂福量販店中，從三牲四果、超高CP值自有品牌商品，以及異國商品區，通通都一次購足，才知道原來老爸一直以來的中元普渡大絕就在家樂福。

▲▼影片中父子靈魂交換後，來到家樂福準備普渡供品；兒子憑藉老爸的身體記憶四處採買供品。

▲在家樂福量販店，從三牲四果、超高CP值自有品牌商品，以及異國商品區，都能一次購足品。

這段曲折離奇的靈魂互換，在家樂福的神救援後，過程又發生甚麼事，就留待大家自己來看，完整版影片請見（https://ppt.cc/fMAVOx）。而無論社會如何變遷、身處哪個時代，總會以為拜拜是大人、老一輩的事，年輕一輩只要跟著捻香就好，尤其現今拜拜氛圍不比以前濃厚，就以中元普渡來說，現代祭拜做法不僅慢慢朝向簡單化，還出現所謂的拜拜箱，方便現代忙碌的人輕鬆準備。

然而上香拜拜不只是一個動作，背後涵蓋了敬天祈福、緬懷追遠的意義，以及對於傳統文化的延續，儘管年輕人對祭祀流程陌生、不熟悉，但是一代傳一代，過程中承載著全家人參與拜拜儀式的共同記憶，如同影片呈現般，「世代或許不同，為家人祈求平安的心卻是相同！」

▲世代或許不同，為家人祈求平安的心卻是相同。

「傳承」從來都不是難事，手把手帶著誠心將拜拜文化交棒下去，當然也要有神隊友來支援，其中張羅供品有時要跑上好幾個地方是最繁瑣的，而家樂福可一次解決，想買的、有缺的，通通都到家樂福就對了，不但有最新鮮、健康自有品牌商品，以及泡麵、罐頭、飲料等各種祭拜祖先的供品全都攢好好，各種異國美食商品也是一應俱全，讓普渡吹起異國風，傳統但不單調。

不管是到家樂福量販店、線上購物、超市店或家速配，中元普渡需要的，都能一站購足、一次備齊。即日起到8/29還有會員專屬好康，週週有限時九折優惠最好買，節省時間，省去煩惱，也省下荷包，安心準備滿桌豐盛佳餚，讓好兄弟們吃得開心，全家也拜得放心。

不少網友看過家樂福這一波操作後，紛紛留言大讚真是太神了。隨著時代和祭祀觀念逐漸轉變，加上現代人普遍忙碌，現在的普渡儀式已較為便利簡化之外，也許在不遠的將來，能夠看到新世代的新做法，帶來不一樣的中元普渡。但無論怎麼變，家樂福永遠都是最挺你家的賣場，各式各樣生鮮蔬果、自有品牌與異國商品，應有盡有，就算是年輕族群也能辦得好辦得巧，下次拜拜搶著說「有了家樂福，普渡跨世代，這拜我來都沒問題！」

影片完整版請見 https://ppt.cc/fMAVOx



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