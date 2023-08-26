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網傳普渡拜「蕉李梨」招鬼！農糧署駁「以訛傳訛」：什麼都可以拜

▲▼農糧署澄清，中元普渡祭祀沒有忌諱祭拜的水果，都是以訛傳訛，而誠心誠意是最重要。（圖／農糧署提供）

▲農糧署強調，中元普渡祭祀沒有忌諱祭拜的水果，都是以訛傳訛，誠心誠意才是最重要。（圖／農糧署提供）

記者許敏溶／台北報導

每年農曆七月，國人都會以各種供品舉辦祭祀活動，但坊間卻迷信不宜以香蕉、李、梨等特定水果供奉。農業部農糧署強調，這多是以訛傳訛，只要心存虔誠和感恩之心，任何水果都可以成為吉利供品，並建議民眾可選購色彩鮮豔的紅龍果、香蕉、木瓜、梨及柚子等果品擺盤敬鬼神，尤其是國產水果，不僅顏色討喜，也符合推薦國人每日攝取多色蔬果，並以實際行動支持本土農友。

農曆七月時，國人會以各種供品舉辦祭祀活動，表達對祖先和鬼神的敬意與感謝之情，但然而部分坊間或網路流傳訊息，例如農曆七月祭祀流傳有「蕉梨來」諧音禁忌，即香蕉、李跟梨不能用來祭拜好兄弟。

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農業部農糧署強調，上述禁忌多是「以訛傳訛」，提醒國人祭拜還是以「誠心、誠意」最重要，千萬不要被迷信觀念所困擾。只要心存虔誠和感恩之心，任何水果都可以成為吉利供品，呼籲民眾選購水果時，請優先考慮國產水果，支持用心栽種的農友，讓農曆七月的感恩月更添普渡眾生的溫馨。

農糧署指出，隨時代潮流改變，農產品衛生、安全及健康為消費者最關注的議題，農糧署近年積極輔導農民參與產銷履歷與有機等驗證，其產銷流程皆經過第三方驗證機構稽核把關，確保栽培過程均符合規範，才給予標章使用在產品上。除具有追溯生產者功能外，也代表品質安全有保障，不論送禮、敬神或祭祀，都是最佳的選擇，歡迎大家用行動支持台灣國產水果。
▲▼農糧署澄清，中元普渡祭祀沒有忌諱祭拜的水果，都是以訛傳訛，而誠心誠意是最重要。（圖／農糧署提供） 

▲農糧署強調，中元普渡祭祀沒有忌諱祭拜的水果，都是以訛傳訛，誠心誠意才是最重要。（圖／農糧署提供）

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