賣場「搶鹽潮」貨架現況曝光！台鹽被搶空只剩進口鹽⋯業者回應了

▲超市出現「搶鹽之亂」，台鹽被民眾搶購一空。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

日本福島在24日排放核處理水入海後，在中國、南韓發生搶鹽潮；不料現在台灣也有民眾開始囤貨搶購，今（28）日超市貨架上台鹽被搶購一空，唯獨日本進口食鹽無人搶。業者表示，廠商生產正常貨量足夠，將會持續補貨，呼籲民眾依正常需求量購買勿囤貨。

台灣近日也出現「搶鹽之亂」，記者今（28）日上午直擊全聯福利中心明德店，發現貨架上的台鹽特級碘鹽、台鹽高級碘鹽等食鹽被搶購一空，剩下日本進口食鹽或量充足、無人搶購。

▲▼超市出現「搶鹽之亂」，其中台鹽被搶購一空。（圖／記者林育綾攝）



針對搶鹽潮，全聯表示近期貨量充足，門市都會持續補貨。目前也尚未祭出限購令。

而家樂福也回應，目前各分店鹽商品皆還有貨，廠商生產正常貨量足夠。由於正逢中元普渡大檔期，商品物流行程較滿，且因為假日沒送貨，今天都會陸續再進貨，呼籲民眾依正常需求量購買，勿囤貨。

▲家樂福表示，鹽商品生產正常、貨量足夠，近日都會陸續補貨。（圖／業者提供）



美廉社也表示，近日食鹽銷售微成長2到3成；但門市都有統配貨量，目前貨量充足，呼籲消費者適量購買，不必搶購。

網友也在臉書「我愛全聯-好物老實説」分享，「台灣人你們可以不要再搶鹽巴了 好嗎 放廚房會潮濕不是會硬掉」，只見貼文滿滿整貨架的食鹽，被掃購一空。其他網友也回應，「我有在煮飯的人...一包鹽一年根本用不完.....倒底幹嘛要囤貨...是要帶進棺材嗎？」、「台灣人就是改不了這個一窩蜂的習慣！是準備吃鹽長大嗎?！」、「囤衛生紙、囤雞蛋、囤鹽的都是同一批人啊！」

▼台灣也出現搶鹽之亂。（圖／翻攝Facebook／我愛全聯-好物老實説）