全國唯一「警察廟」中元普渡　捐贈數百包白米助弱勢家庭

▲潮州警分局25日在分局內警察廟舉行中元普渡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



全國唯一「警察廟」的潮州警察分局，每年農曆七月十五日中元節前夕均不免俗舉行中元普渡，今(25)日準備豐富貢品祭拜「好兄弟們」，祈求分局各項勤業務平順，亦祈求轄區治安、交通平穩；貢品中的數百包白米，在普渡後將救濟轄內弱勢家庭，藉以拋磚引玉。

這項儀式，今天中午由分局長林明波帶領各組、隊、中心、分駐(派出)所同仁、警友、義警、義交、民防、志工及潮州戶政事務所等人員，在全國唯一的「警察廟」舉行中元普渡祭祀活動，現場準備了三牲五果各式泡麵零食及數百包白米等貢品，普渡十方孤魂，捻香祝禱，場面莊嚴隆重，除祈福轄內治安、交通平穩順暢。另由潮州鎮內熱心公益企業家暨警友們共同捐贈數百包白米，在普渡後由各轄區派出所濟助在地弱勢家庭。

潮州分局長林明波感謝各界團隊捐贈數百包白米，能適時發揮愛心對弱勢家庭伸出援手；普渡後由各轄區派出所立即分送給弱勢家庭，讓社會邊緣家庭，都能感受到社會關懷與溫暖。

潮州警分局「警察廟」係民國2003年11月間，有農民發現三山國王中的三王爺、關公、濟公、土地公和中壇元帥三太子等五尊神像，被裝箱棄置在潮州鎮的水果集貨場，分局員警接獲報案後立即公告招領，但半年期滿仍無人出面認領，當時分局員警於是集資在分局辦公大樓後方的大榕樹下，為五尊落難神像蓋廟，成為全國唯一的「警察廟」。