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豪雨重創！南投仁愛鄉1855戶停電　林右昌：今晚逐步恢復9成供電

▲南投仁愛鄉1855戶停電 林右昌：今晚逐步恢復9成供電。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）

▲南投仁愛鄉1855戶停電，今晚逐步恢復9成供電。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專，下同）

記者郭世賢／綜合報導

受卡努颱風強勁西南氣流影響，南投縣仁愛鄉連日降下驚人暴雨，造成土石流災害，多處傳出災情。仁愛鄉停電戶數有1855戶，集中在精英村901戶、親愛村597戶、合作村294戶，內政部長林右昌今（6日）視察台電仁愛鄉服務所。林右昌晚間在臉書貼文表示，預計今晚將逐步恢復9成以上供電。

林右昌在臉書貼文表示，今天下午，他前進到霧社，並且視察台電仁愛鄉服務所，了解仁愛鄉供電回復計劃與搶救災進度，應南投縣府請求，投85線是今天搶救的重點地區，總體來說，預計6日晚上將逐步恢復仁愛鄉9成以上供電。

▲南投仁愛鄉1855戶停電 林右昌：今晚逐步恢復9成供電。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）

▲內政部長林右昌（右1）今天視察台電仁愛鄉服務所。

林右昌說，今天還無法完成供電的地區，主要是盧山溫泉過吊橋往馬赫坡一帶，因為河水水位高且非常湍急，人員與線路難以直接拉過去，只能研究繞行遠處山區，希望在明天能夠將電力搶通。其次，是投89線（力行產業道路）約有10%戶數，因較分散且偏遠，也希望明日天氣條件好一點，逐步來修復通電。

林右昌特別感謝台電王耀庭總經理、區經理、處長與所長的報告，以及台電同仁這幾天來不眠不休的努力，在這麼大災害範圍下，能這麼快回復電力供應，真的非常、非常不容易，這代表台電公司的高度專業與效率！

▲南投仁愛鄉1855戶停電 林右昌：今晚逐步恢復9成供電。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）

▲林右昌（右1）了解仁愛鄉供電回復計劃與搶救災進度。

林右昌提起，他爸爸是台電員工，做為台電子弟，他從小就知道過年過節與颱風期間，爸爸一定不在家，在服務所值班。當他代表蔡英文總統與陳建仁院長感謝大家辛勞時，所長笑笑地說「這是他應該做的，也都很習慣了！」

林右昌說，經濟部政務次長曾文生傳給他幾張照片，那是這兩天在完全沒路的狀況下，台電同仁徒步前往災區勘災定位，以為後續復電工作做好準備。台電人從不攬功，總是默默做。他覺得「這是平凡中的不平凡！讓我們給台電人一個掌聲與鼓勵，謝謝你們！」

▲南投仁愛鄉1855戶停電 林右昌：今晚逐步恢復9成供電。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）

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