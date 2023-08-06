北漂族租屋見他屋內搬東西「誤會是房東」　遭騙20萬租金怒提告

▲大安警方陪被害人到租屋處查看，假房東早已失聯不知去向。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

兩名北漂到台北工作的年輕男子透過臉書租屋社團刊登尋屋啟事，不久接到一名房東私訊發文者彭男，雙方加LINE並在去年底相約到台北市大安區羅斯福路二段看房，彭男與友人相當喜愛該物件，認為租金價格合理，需求住處心態急切下，從去年12月底陸續匯款總計20萬元給假冒房東的洪男，但兩名北漂族居然遇上租屋詐騙。

大安警方調查，彭黃兩名被害人去年12月7日早上到大安區羅斯福路二段一處看房，當下認為符合需求，未加思索就跟假冒屋主的洪男簽約，因洪男當時正在屋內搬東西，黃姓、彭姓兩人因此誤信洪男即為屋主。

兩名求屋心切的北漂男子，先後共匯款新台幣20萬元給洪男帳戶，洪男爽快交付鑰匙給彭男，後來兩人才發現租屋處內缺乏家具，和當初議定租屋協議有出入，苦尋洪男不得，直到今年7月，到退租期僅剩一個月，兩人要求洪男必須出面，否則只能報警處理但對方仍不回應。

結果原來該屋另有實際承租人，警方查閱租賃契約比對後，研判洪男疑似假冒房東，轉租騙取租金，彭黃兩人無奈，事後對洪男提告詐欺及偽造文書。

彭男向警方表示，洪男以每月2萬元優惠的價格承租給他，但先收8個月租金16萬與押金4萬元，詐騙得手總計20萬元，警方調查發現洪男提供帳戶已遭列警示戶，大安警方接獲報案後，正傳喚冒名屋主的洪嫌到案說明，全案朝詐欺罪、偽造文書等罪嫌偵辦中。

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