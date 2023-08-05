收據太假！詐團露餡搶40萬狂奔　女喊「詐騙車手」民眾聯手抓人

▲▼江男拿出的收據讓林女質疑太粗糙，竟心虛搶走40萬元狂奔，林女大喊詐騙車手，引來熱心民眾加入追捕行列，順利將人壓制在地。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名林姓女子日前加入股票交流小組，4日上午與自稱外務經理的江男（20歲）相約到超商交付40萬元，但林女質疑收據太粗糙且連說明都沒有，驚覺是假的！這時，江男卻拿著現金就往外狂奔，林女大喊「詐騙車手」，熱心民眾紛紛加入追捕行列，最後將人壓制在地報警處理。

鼓山分局龍華所員警於4日上午10點45分獲報，指出位在鼓山區明誠四路的超商前，有人遭其他人壓制在地。員警到場時，發現江姓男子已被熱心民眾壓制在地，立刻帶回偵辦。

經了解，林女經過朋友介紹加入「股票交流小組」，見眾人紛紛展示獲利情形，所以想要加入線上儲值投資，但客服人員卻表示線上已滿額，只能改以現金儲值。

林女不疑有他，與客服人員約定在超商內以現金面交40萬元進行投資。雙方進到超商後，林女隨即交付40萬元，卻發現自稱外務經理的江男，拿出的收據太過粗糙，甚至連說明都沒有，驚覺是假的！這時，心虛的江男見狀，立刻拿走現金就往超商外狂奔，林女當場大喊「詐騙車手」，引來超商內外的熱心民眾，紛紛加入追捕行列，隨後就在對街馬路上將江男壓制在地上。

警方調查發現，無業的江男是透過網路「免經驗、輕鬆賺」的求職廣告來擔任取款車手，每次可分得百分之一的金額做為酬勞，沒想到因為答不出被害人的質疑，讓他車手身分曝光，警方偵訊後將他移送法辦。