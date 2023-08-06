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內灣商圈宣導反詐騙　橫山分局「射氣球」吸目光

▲▼內灣商圈宣導反詐騙　橫山分局「射氣球」吸目光。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲橫山分局在內灣商圈宣導反詐騙。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
 記者陳凱力／新竹報導

詐欺犯罪日新月異、手法多變，也造成民眾極大的財產損失，詐欺集團儼然將民眾當作提款機，警方除持續打擊詐欺犯罪外，為有效提升民眾識詐意識，預防詐騙案件發生，橫山警方特別於假日期間在人潮眾多的內灣老街教導民眾識詐技巧。

為能讓民眾清楚知道當前高發詐欺六大手法，新竹縣政府警察局橫山分局別出心裁於昨（5）日在內灣老街設置「全民識詐 ㄧ起破詐」的防詐宣導攤位，透過射氣球活動及提供宣導品的方式，讓民眾在開心的玩樂當中，宣導現今六大詐騙手法「假投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「網路購物詐騙」、「網路求職、貸款詐騙」、「假檢警詐騙」及「假愛情交友詐騙」。

▲▼內灣商圈宣導反詐騙　橫山分局「射氣球」吸目光。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲橫山分局透過射氣球活動及提供宣導品的方式，讓民眾在開心的玩樂當中，宣導反詐騙。

本次宣導識詐活動係以寓教娛樂的方式來辦理，並有提供精美小禮品，有許多家長紛紛帶著孩子共同來參與，小孩並吵著要多玩幾次，氣氛熱鬧活絡，民眾也盛讚橫山警方宣導的巧妙心思。

橫山分局分局長林鼎超表示，詐騙手法不斷的推陳出新，將會透過多元管道宣導，來減少民眾財產損失，也呼籲常關心家中長輩，留意家人金錢使用，若民眾有接獲可疑電話或投資網站，請隨時撥打165反詐騙或110報案專線，員警將會適時提供協助。

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