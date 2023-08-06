「+」有問題！詐騙關鍵字曝光　來電看見886要注意

記者吳世龍／高雄報導

現今網路購物詐騙夯，其中又以詐騙老梗「解除分期付款」名列前5大詐騙手法，警方呼籲，如民眾接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+2」、「+886」等號碼，聽到關鍵字「解除重複扣款」、「誤設會員等級」、「登記批發商」、「取消團購訂單」、「簽署金流服務」、「賣家帳戶認證」等關鍵字，任何指稱要求登入網路銀行、至ATM操作等說詞皆屬詐騙。

一名黃姓男子（23歲）於Facebook網路賣場「Marketplace」販賣衣服，近期收到自稱買家私訊購買潮流上衣，假買家以賣貨便下單失敗及提供之金融帳戶無法匯款為由，傳送7-11超商假客服連結予黃男，待他點入假連結後，即接獲來電顯示號碼開頭+886佯稱銀行客服人員通知其帳戶未認證個資，需激活帳戶認證等話術，要求操作網路銀行轉帳始能解除，依指示匯款新臺幣3萬餘元後，聯繫對方後均無回應，驚覺受到詐騙，向警方報案。

高市刑大據資料指出，「解除分期付款」詐騙手法主要分為「騙買家」與「騙賣家」二種，其中「騙賣家」話術不斷更新，民眾於網站上擔任賣家，歹徒竟假冒買家(如7-11賣貨便、臉書marketplace、蝦皮購物、旋轉拍賣等)，並利用臉書Messenger、LINE或拍賣平臺聊天系統聯繫被害人，以「下單失敗」、「金融帳戶無法匯款」、「未收到商品」等之名義，給予假拍賣平臺客服連結、QR Code或LINE ID，再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾操作ATM或網路銀行將被害款項匯出。

民眾網路購物若遇「解除分期付款」類似狀況，可前往「內政部警政署165全民防騙網」或「警政服務APP」即時查詢，或撥打反詐騙專線165查證及向電商業者反映。