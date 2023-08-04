關警分局長率「識詐交安宣導團」　參加社區治安會議

▲關警分局長率「識詐交安宣導團」參加社區治安會議實施宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局關山分局為落實識詐防詐及交通安全等宣導，於4日，由分局長林志弘率偵查隊隊長胡家銘、交通組組長楊若琳、第一組組長蔡蘭貴及崁頂所所長邱宏仁等官警，前往海端鄉加拿文健站參加社區治安會議，地方民意代表縣長秘書黃國雄、海端鄉代表胡淑貞、加拿村村長王國慶、頭目江金福及加拿村社區發展協會理事長馬樂可等意見領袖均出席此次會議。

透過此次社區治安會議，民眾提出許多有關於地方的治安與交通等問題，並由林分局長為大家回覆，獲得現場與會民眾一致好評。另外因為詐騙案件層出不窮，手法也日新月異，偵查隊胡隊長於會議也一再提醒民眾，只要接到電話講到錢的，絕大部分就是詐騙電話，請遵循「1聽2掛3查證」防詐三步驟，就可免於詐騙之害。若有任何疑慮，請撥打110或是165反詐騙電話，以確保自身財產安全。交通組楊組長也向與會長者溫馨提示，切勿貪圖方便直接穿越馬路，行走時應靠邊行走，多穿亮色衣物；同時宣導「非號誌化路口行車安全」提醒民眾開(騎)車行經無號誌路口一定要慢、看、停，若看到「閃光紅燈」、「停標誌」、「停標線」，一定要停車再開，以確保行車安全，避免違規受罰。最後實施有獎徵答，宣導效果十足，在掌聲與歡笑聲中，圓滿結束該場社區治安會議。

關山警察分局表示，「治安與交通」是警案責無旁貸的工作，所以歡迎各機關、學校、社區及部落等，邀請「識詐交安宣導團」前往實施宣導，透過不間斷地宣導，期能達到暮鼓晨鐘的效果，使民眾能夠免於遭詐及維護行的安全。