鄭文燦：台14線拚下午5點搶通雙向　中央全力支持災損恢復

▲南投縣仁愛鄉力行產業道路，大貨車遭土石流困住。（圖／民眾提供）



記者陳家祥／台北報導

卡努颱風重創中南部地區，南投縣的災情尤其嚴重。行政院副院長鄭文燦6日上午臨時更改行程，改到南投仁愛鄉實地勘災。鄭文燦表示，現在台14號道路，埔里到霧社到路現在是單向通車，希望趕在下午5點能打通；國軍部隊除協助搜救外，也會幫忙打通83、85、89三條鄉道。仁愛鄉災損、農損嚴重，如果地方有所不足，行政院、農業部等會全力支持。

鄭文燦說，今天來仁愛鄉勘災，主要有幾點，空勤總隊今天早上6點30分有6架直升機到南投縣體育場載送2頓物資投放，也載了一位洗腎病患到埔里。目前埔里基督教醫院洗身病患都已經順利到達，有關搜救部分也成立應變中心，也謝謝包括南投縣消防局，包括來支援的台中市消防局、中央搜救隊。

鄭文燦表示，現在台14號道路，埔里到霧社到路現在是單向通車，希望在下午5點能打通；不過因為坍方處蠻多的，有些路段有路基掏空，仍然要做交通管制。接著包括國軍部隊協助搜救外，也會幫忙在83、85、89三條鄉道需要打通的地方，希望準備機具多一點。

鄭文燦指出，整個仁愛鄉災損、農損非常多，農損部分請原民會跟農業部協助農損調查，災損部分請南投縣政府道路、橋梁需要災損的預算，如果地方有所不足，行政院也會全力支持，希望把災後重建做得更好。

鄭文燦說，路基坍方確實是這次比較嚴重的災情，台14線也拓寬過，產業道路路基因為土石流關係加上含水量過多坍方，會請相關單位注意工作安全，先行搶通，如果要再做更大基礎的厚實，各工務單位來負責。

而此次病患後送問題受到關注，鄭文燦表示，慢性病跟洗腎病患在災害來臨前要先撤離，「先行撤離」是一個很重要的政策，尤其是洗腎病患有急迫性。另外，有特別注意到未來病患後送，每個地方都需要有直升機的停機坪，能夠集中在安全的地方做後送。這2階段都要做，先行撤離為優先，病患後送如果來不及撤離，用直升機撤離，不過有時候直升機慧遇到天候問題，昨天請空勤總隊準備，若天氣許可立即執行任務。

最後，鄭文燦也謝謝空勤總隊及南投縣長許淑華，昨天也有特別提出空勤要求，也謝謝消防署跟10軍團，會全面來協助。

▲南投縣仁愛鄉風災，直升機出動空投物資。（圖／記者高堂堯翻攝）