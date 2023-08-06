奶粉今天喝完！南投精英村6月大嬰兒受困高山　雲鄉會館65人待援

▲仁愛鄉橋毀路斷！傳出在海拔1600公尺高的部落仍有族人受困，還有6個月大嬰兒已無奶粉可喝。（圖／台中市消防局提供）



記者游瓊華、高堂堯／南投報導

南投仁愛鄉受到卡努颱風帶來的西南氣流豪雨侵襲，橋毀路斷，多處成為孤島，許多部落族人受困山區，缺糧缺電。仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑表示，協會的三位成員及其家人分別住在廬山後山、精英村榮華巷、海拔公尺1600公尺高的地方，當中還有6個月大的寶寶，但嬰兒奶粉今天就會喝完，亟需要空投物資。

▲廬山交通中斷，民眾受困在廬山後山，但道路完全中斷，也無法步行下山，只能等待直升機救援。（圖／仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供）



黃家樑指出，因為沒電也沒汽油，無法使用發電機，受困的成員手機已經快沒電，訊號時有時無，剛聯絡得知目前山上的居民已經有看到直升機在飛，也趕緊燒狼煙讓直升機知道他們的位置。

此外，雲鄉會館也有65名遊客及居民受困，當中也不乏許多老人小孩，也有人眼睛剛開完刀需要回診等待救援下山就醫。

南投仁愛鄉成重災區，行政院副院長鄭文燦今天取消原訂行程，中午改赴南投勘災，視察台14線搶通情形。另外內政部長林右昌也到埔里基督教醫院附設養護中心，探視洗腎患者安置情形。