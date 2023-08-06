南投仁愛鄉仍有1855戶停電！洗腎患者全脫困　聯外道路持續搶通

▲南投縣長許淑華報告仁愛鄉現況。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

卡努颱風引進的西南氣流為仁愛鄉帶來破紀錄降雨，重創當地，南投縣政府指出，目前除了持續搶通主要聯外道路，一度受困部落的洗腎患者今(6日)已全數脫困就醫，停電戶數則有1855戶，集中在精英、親愛等地。行政院副院長鄭文燦指出，仁愛鄉災情造成多數民眾房屋損害，中央會專案處理給予現金補助。



南投縣政府表示，農業災損部分，主要集中在仁愛鄉及埔里鎮，至8日5日止，農作物損害418.5公頃，損失金額約8469萬元。損害作物蔬菜以甘藍89公頃、食用番茄29公頃、茶25公頃、甜椒18公頃較多；花卉以百合51公頃為主；農業設施(溫網室)損害53公頃。另外農田流失及埋没53公頃。

▲南投縣仁愛鄉中正路中油加油站仍有3分之2淹沒在土石流當中。（圖／台中市消防局提供）

電力搶修部份，目前仁愛鄉尚有1855戶停電，集中在精英村901戶、親愛村597戶、合作村294戶。另外台14甲有自動化開關損壞進行停電搶修工作更換自動化開關，預計停電至今日中午12時復電，影響用戶2989戶，影響區域為清境農場以上至翠峰、靜關、慈峰、瑞岩、紅香、馬烈霸附近地區。

道路搶修部分，台14線已通車至84K，84K路基流失則希望能在晚間5點半搶通，目前該處仍持續管制，僅開放緊急救災必要車輛通行。另投89線40k~49k、投85線4k及6k處、投83線0k~20.5k目前不通持續搶修。

▲南投仁愛鄉仍有1855戶停電，多處道路中斷嚴重影響台電復電進度。（圖／記者高堂堯翻攝）

收容所迄今累計開設有14處安置204人，就對外交通中斷民眾反映需要奶粉及藥品等民生物資，縣府社勞處亦安排以空投方式運送。

鄭文燦指出，希望NCC跟縣府、仁愛鄉公所合作，不斷電、共用基地台，避免斷訊，以免部落成為孤島，他提及過往桃園經驗，當時復興區後山有設置行動通訊無線電台，跟應變中心影像暢通。至於目前有很多鄉親因為土石流關係，造成房屋損害，中央會全力專案補助，給予現金補助。