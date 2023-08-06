毒下方是「毋還是母？」　鍵盤2種寫法她疑惑！正解揭曉

▲毒下方是「母」還是「毋」？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

學生時代多會學習生字，還要一筆一畫練習。近日有網友好奇拋問，大家國小學「毒」這個字時，下方是寫「母」還是「毋」？她老闆和身邊一些朋友都是寫「母」。貼文曝光後，大多數網友都留言分享，從小學就是學寫「毒」，下方是「毋」。

女網友在Dcard上，以「『毒』這個字下面是母還是毋？」為標題發文，劈頭就問大家小學學生字時，「毒」下方是寫「母」還是「毋」？她的老闆40幾歲，寫的是「母」，說以前就是這樣學的，而她是「90後」，一直都是寫「毋」，但身邊也有一些同齡朋友是寫「母」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，她查詢字典後，下方確實是寫「毋」，不過當她和朋友討論此事時，明明同樣使用iPhone，但有人打出來是「毋」的毒，也有人打出來的是「母」。因此，她便感到好奇，大家學的是哪個字？打出來的字和自己學的一樣嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道。「我以前學的就是『毒』」、「毒，比字音字形有考過」、「教育部規範的是毋喔」、「毋+1，整串看下來，毒越看越奇怪」、「我學的是『毒』」、「毒，我的（鍵盤）是母，使用鍵盤為Google鍵盤」、「這篇文總共探討了兩個問題，一個是毒，一個是年代」。但也有網友直呼，「台灣學就是母」。

▲「毒」字引發討論。（圖／翻攝自Dcard）

另外，還有網友留言回應，「我也是『毒』，反而找不到母的」。只是底下卻有網友貼出截圖，表示「可是我手機這邊看，你底下的是『母』，好怪」。至於究竟是「母」還是「毋」？則有網友解釋，「教育部規範的是毋喔！母的反而是簡體寫法，可以自己下載簡體鍵盤看」、「以毒為正字，母的寫法是異體字」、「異體字，兩個都可以寫，異體字字典有收錄」。

根據「教育部重編國語辭典修訂本」，「毒」為毋部，共8畫；另根據「教育部異體字字典」，「毒」為正字，上作三橫、一豎，下作「毋」不作「母」，至於下方為「母」者，則是毒的異體字。

▼毒為正字，下方應為「毋」。（圖／翻攝自「教育部異體字字典」）