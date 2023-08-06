　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

毒下方是「毋還是母？」　鍵盤2種寫法她疑惑！正解揭曉

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲毒下方是「母」還是「毋」？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

學生時代多會學習生字，還要一筆一畫練習。近日有網友好奇拋問，大家國小學「毒」這個字時，下方是寫「母」還是「毋」？她老闆和身邊一些朋友都是寫「母」。貼文曝光後，大多數網友都留言分享，從小學就是學寫「毒」，下方是「毋」。

女網友在Dcard上，以「『毒』這個字下面是母還是毋？」為標題發文，劈頭就問大家小學學生字時，「毒」下方是寫「母」還是「毋」？她的老闆40幾歲，寫的是「母」，說以前就是這樣學的，而她是「90後」，一直都是寫「毋」，但身邊也有一些同齡朋友是寫「母」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，她查詢字典後，下方確實是寫「毋」，不過當她和朋友討論此事時，明明同樣使用iPhone，但有人打出來是「毋」的毒，也有人打出來的是「母」。因此，她便感到好奇，大家學的是哪個字？打出來的字和自己學的一樣嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道。「我以前學的就是『毒』」、「毒，比字音字形有考過」、「教育部規範的是毋喔」、「毋+1，整串看下來，毒越看越奇怪」、「我學的是『毒』」、「毒，我的（鍵盤）是母，使用鍵盤為Google鍵盤」、「這篇文總共探討了兩個問題，一個是毒，一個是年代」。但也有網友直呼，「台灣學就是母」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲「毒」字引發討論。（圖／翻攝自Dcard）

另外，還有網友留言回應，「我也是『毒』，反而找不到母的」。只是底下卻有網友貼出截圖，表示「可是我手機這邊看，你底下的是『母』，好怪」。至於究竟是「母」還是「毋」？則有網友解釋，「教育部規範的是毋喔！母的反而是簡體寫法，可以自己下載簡體鍵盤看」、「以毒為正字，母的寫法是異體字」、「異體字，兩個都可以寫，異體字字典有收錄」。

根據「教育部重編國語辭典修訂本」，「毒」為毋部，共8畫；另根據「教育部異體字字典」，「毒」為正字，上作三橫、一豎，下作「毋」不作「母」，至於下方為「母」者，則是毒的異體字。

▼毒為正字，下方應為「毋」。（圖／翻攝自「教育部異體字字典」）

▲▼ 。（圖／翻攝自「教育部異體字字典」）

ET快訊
李玟去年分居Bruce　知情人怒揭「隨便收行李要她搬出去」
柯文哲原味物品全售出　「醫生公事包」標到12萬！提把斷了仍搶
快訊／中華男籃擊敗日本！　奪隊史最佳名次
廬山溫泉重創　恐怖空拍曝光
完全看不到女神！他批成人展「根本肥宅、宅男展」氣炸
越南法國麵包增至422人中毒！　衛生局開罰54萬
「抬手揮到GG」二寶媽嚇醒！　鄰居噁喊：我妳老公
排名亞洲6國家飲食　外國人視角1關鍵「台灣最後」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大媽台鐵上看影片！「噪音轟炸5分鐘」他1舉動反擊：會怕就好

台史博「當我們望春風」特展開幕　黃偉哲：透過音樂認識台灣

雞蛋產量不足「恐再掀蛋荒」　農業部澄清：生產穩定、庫存充裕

完全看不到女神！他批成人展「根本肥宅、宅男展」氣炸

農業部出手！下周蛋價續凍漲　養雞協會控：官方干預市場機制

毒下方是「毋還是母？」　鍵盤2種寫法她疑惑！正解揭曉

從KTV分析人性！「認真練唱」的人是工作狂　幫點歌的人擅顧全大局

快訊／雨區擴大「國家警報」又響了！8縣市豪大雨特報

教師續聘協調會沒到場　楊文科不滿義民中學校方：誠意問題

快訊／山區暴雨！氣象局發布「災防告警」警戒範圍曝

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

田馥甄難得邀嘉賓當場後悔　魏如萱請不走...嚇到「腋下發熱」

被逼瘋？婁峻碩罕見動怒喊「出去！」　力挺邱鋒澤..談采子：道不同不相為謀

老高二度發聲：從沒說自己是源！　遭控抄襲「你們沒權利要我刪片」

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

熱炒老闆邀「原班人馬吃到飽」　嘆：只有北科大能毀掉北科大

大媽台鐵上看影片！「噪音轟炸5分鐘」他1舉動反擊：會怕就好

台史博「當我們望春風」特展開幕　黃偉哲：透過音樂認識台灣

雞蛋產量不足「恐再掀蛋荒」　農業部澄清：生產穩定、庫存充裕

完全看不到女神！他批成人展「根本肥宅、宅男展」氣炸

農業部出手！下周蛋價續凍漲　養雞協會控：官方干預市場機制

毒下方是「毋還是母？」　鍵盤2種寫法她疑惑！正解揭曉

從KTV分析人性！「認真練唱」的人是工作狂　幫點歌的人擅顧全大局

快訊／雨區擴大「國家警報」又響了！8縣市豪大雨特報

教師續聘協調會沒到場　楊文科不滿義民中學校方：誠意問題

快訊／山區暴雨！氣象局發布「災防告警」警戒範圍曝

大媽台鐵上看影片！「噪音轟炸5分鐘」他1舉動反擊：會怕就好

奧萬大43遊客坐直升機脫困　39秒縮時片「回家的路」曝光

提分手遭男友「菜刀捅50下」砍死　女占卜師最後訊息哭喊：你瘋了

陸副總理赴天津指導救災　強調「確保安全行洪」

內灣商圈宣導反詐騙　橫山分局「射氣球」吸目光

「鐵籠格鬥」要來了？馬斯克宣布：和祖克柏的對決將在X平台直播

陽台抽完菸...走進客廳遭「8柴1金列隊逼視」　原來忘記做這件事

羅志祥睽違4年香港復出！　男偶像同台表演激動：夢想達成了

吃口香糖+吹泡泡被說「嘻皮笑臉」　張政禹看影片承認：蠻跩的

昔金童盧比歐突暫停生涯！原因曝　狂被交易又重傷曾喊心累

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

台大直播超導體LK-99實驗　2萬人緊盯結果

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

熱炒老闆直播邀北科大學生　原班人馬回來吃到飽

罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

直升機明運物資支援南投　桃源卻拒收

越南法國麵包340人中毒　2病毒害的

霸王級行人闖紅燈過馬路　8秒片掀戰

4縣市豪大雨！雨區要擴大了　最新成颱機率70%

老高YT訂閱數585萬「48%不是人」　真實數字曝

老高被爆抄襲卻沒事？他點出關鍵：避掉很多審判

搭火車「被針頭扎到」嚇壞！竟卡座椅縫隙

老高爆抄襲！網卻狂點名1人「覺得不舒服」　兩派吵翻

越南法國麵包340人中毒　早就出過事

快看信箱！3.6萬張機票大放送　小資女真的中獎了

更多熱門

相關新聞

找兄弟衝成人展…慘被女友甩！網揪真相酸爆

找兄弟衝成人展…慘被女友甩！網揪真相酸爆

台北國際成人展4日起開展3天，今年陣容超強大，有三上悠亞、新有菜等30多位大咖AV女優，門票全數售完。有男網友卻無奈表示，他去朝聖成人展，結果卻被女友暴走怒罵噁男、直接提分手，讓他超傻眼，「她自己也會去跟韓星握手，啊我這個就不行喔？」

公務員勸退想考公職的人　喊1情況超痛苦

公務員勸退想考公職的人　喊1情況超痛苦

老先生手機桌布放「大香菇+女生吐舌」！她超尬

老先生手機桌布放「大香菇+女生吐舌」！她超尬

好友見FB內衣廣告標記他！女友抓到火了

好友見FB內衣廣告標記他！女友抓到火了

搭火車「被針頭扎到」嚇壞！竟卡座椅縫隙

搭火車「被針頭扎到」嚇壞！竟卡座椅縫隙

關鍵字：

正字國字異體字寫法Dcard

讀者迴響

熱門新聞

苗栗一家5口同車亡！爸是聯結車司機

快訊／苗栗「一家5口」同車氣絕　恐已死亡5天

江宏傑遭砲「活該被離婚」！奇葩事蹟起底：是我也跑

奎丁「無罩逛街」胸前走光全被拍！絕美形狀外露

房東要漲1000元　樹林男引爆瓦斯「讓你變凶宅」

福原愛遭法院強制執行！　殘酷2下場曝

男想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

台大直播超導體LK-99實驗　2萬人緊盯結果

一家5口陳屍苗栗偏僻農路　家屬趕赴現場認屍

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

超商美式、拿鐵買6送6今天限時搶

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

熱炒老闆直播邀北科大學生　原班人馬回來吃到飽

更多

最夯影音

更多
夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累
動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面