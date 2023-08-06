找兄弟衝「成人展」　慘被女友吼噁男怒甩了！網揪真相酸爆他

▲原PO想去看新有菜。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北國際成人展4日起開展3天，今年陣容超強大，有三上悠亞、新有菜等30多位大咖AV女優，門票全數售完。有男網友卻無奈表示，他去朝聖成人展，結果卻被女友暴走怒罵噁男、直接提分手，讓他超傻眼，「她自己也會去跟韓星握手，啊我這個就不行喔？」

一名男網友在「Dcard」匿名發文，「女友因為我去成人展分手」，文中表示，「小弟我很早就期待成人展，就覺得蠻屌，尤其是看到有新有菜，整個人ㄍㄧㄥ不住了」，便揪了一群兄弟直衝成人展。到了現場之後，因為幾乎都是男生，在大群男人中擠來擠去，其實根本不會有什麼色色的念頭，「所以也沒幹嘛，幾乎都在看我兄弟耍智障。」

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沒想到，女友似乎從別人的IG限時動態看到他的身影，「她直接大暴走，說我是噁男、超噁」，也因此直接被提分手。原PO就忍不住傻眼，因為女友自己也會去參加韓星握手會，「啊我這個就不行喔？」

貼文曝光後便有人猜測，「我覺得問題不是你去成人展，而是你去了也沒有說，她還要透過限動才知道你去了。」見狀，原PO坦承「不敢說」，也回問「看個展覽也要說？」

這一回嘴，一眾網友瞬間不挺了，「不報備還讓朋友標記，升級版的白目」、「所以是先隱瞞在先嘛！那還大聲喔？」「重點是你沒講啊大哥。」「關鍵應該是不尊重另一半吧？看這都偷偷摸摸」、「本來看內文想幫你講話的，看到你留言，我只能說分得好。」「女友因為我去成人展分手（X），沒告知女友，然後被兄弟限動拍到，女友生氣分手（O）。」