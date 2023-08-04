好友見「FB內衣廣告」標記他！女友抓到狂問：是不是喜歡大胸部

▲女友看到留言後，與原PO冷戰。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

滑臉書時，如果看到想要分享給好友的貼文內容，「標記」功能就相當方便。不過，近日有男網友發文表示，朋友在內衣廣告底下標記他，豈料被女友看到，兩人還為此冷戰，讓他想知道女生是不是會因為這類情況提分手？貼文曝光後，引發網友熱議。

男網友在Dcard上，以「因為內衣廣告差點分手」為標題發文，提到他常常在滑臉書時，被演算法推薦內衣廣告。日前朋友看到這類廣告，就在留言處標記原PO，並寫下「福利」2字。

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由於原PO、朋友、女友是共同好友，所以女友好巧不巧就看到這則留言。女友看到留言後，不禁逼問原PO是不是喜歡胸部大的女生？並腦補對方不愛自己。

原PO直言，這只是男生之間無聊的屁話而已，結果兩人冷戰了好一陣子才和好，女生真的會因為這類事情鬧分手嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「連這個都可以分手，還有什麼不能分手」、「有點太過了，我男友也是在這種內衣廣告按讚，被我滑到，我只有稍微跟他玩說『齁很香齁，抓到』而已」、「我也是出現這個，可是我都拿給我女朋友看要不要買」。

不過也有網友認為，「每個人的底線不一樣，我們不是你女友，就算我覺得還好，那也只是我覺得，不代表所有女生都是一樣的」、「我會非常不爽欸，不過因人而異啦，你就找一個不在乎你看的就好了啊」、「我不能接受，我就連男友看異性都超在意的那種」。

還有網友覺得那位朋友也有問題，「我只覺得@你的朋友很白目而已，知道你有女朋友還@你來看」、「先不論女生在不在意，朋友知道你有女友還標你，蠻有問題的吧」。