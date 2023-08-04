搭火車「被針頭扎到」嚇壞！竟卡座椅縫隙　醫護一看急回：快檢查

▲這是打胰島素的空針。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友昨日搭乘火車時，手部突然感覺到刺痛，於是往下一看，竟有針筒卡在座位縫隙，嚇得他趕緊跟台鐵人員反應，並打算隔天赴醫院檢查，同時更崩潰直呼，「真的有夠衰X。」

苦主昨在Dcard發文提到，「坐下的時候沒看到針筒，移動位置時，手掌突然被戳一下超痛，一看怎麼有針筒藏在椅子縫隙。跟台鐵的人員講，只回我要釐清責任歸屬，不一定會賠償！」

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他無奈表示，隔天打算到醫院抽血化驗，「不知道針頭的主人有什麼破病，萬一得B肝我一輩子就這樣了，有人知道針筒化驗要去看什麼科嗎？」

PO文釣出不少醫護人員，直言「可以直接去掛急診抽血，因為現在也很晚了，沒有門診，不然就是早上去掛家醫科或感染科的診，祝原PO沒事」、「那是胰島素針，急診最快，不然白天找感染科門診」、「是胰島素針頭沒錯，但攜帶使用通常都是筆針，這種針頭除了在醫院以外比較少看到，這會讓我好奇，用途真的是胰島素嗎」、「是胰島素，但這不是重點，重點是對方不知道有沒有傳染病」、「這是胰島素空針沒錯，同時也是毒蟲打海洛因用的針，然後現在糖尿病患者打胰島素時，已經很少在用這種傳統的insulin空針，都改用胰島素筆針了」。

▲醫護建議原PO，盡快到醫院檢查。（圖／翻攝自Dcard）

而網友們也紛紛回應，「說實話台鐵也是蠻衰的，把針筒塞在椅縫誰會知道，如果今天清潔員整理的時候，真的有把手伸進每張椅子的椅縫，那今天要去醫院的就變成清潔員了不是嗎？」「超扯，亂丟針筒有夠沒水準耶，不小心也一樣，被扎到的人這一晚上心裡會有多焦慮」、「太慘了，希望你沒事」、「夭壽，太缺德了吧，好可怕」。

另外，也有房務人員有過類似經歷，表示「客人打完胰島素的針筒丟垃圾桶，針掛在垃圾袋上，我被扎到，看了1年的血液追蹤。」