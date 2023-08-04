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幫老先生傳檔案　手機桌布竟是「大香菇+女生吐舌」！她見1幕超尬

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO看到老先生的桌布愣住。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名在影印店工作的網友表示，有個老先生想用LINE傳照片影印，於是把手機交給她操作，怎料畫面跳回主畫面時，桌布居然是「大大的香菇」，旁邊還有一個吐舌的女生，她當下尷尬到爆炸，還故作鎮定的把手機還給客人，這種事情已經遇過不只一次，讓她很困擾。

原PO在Dcard上發文，「為什麼老先生手機桌布是色色的照片，真的尬爆」，在影印店上班，常遇到客人用LINE傳照片請他們影印，偶爾也會遇到老先生或老奶奶。某次有位老先生要用LINE傳檔案，但不會操作，於是請原PO幫忙。

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原PO接過手機，按了回桌面的按鈕尋找LINE APP，沒想到一跳回桌面，「桌布竟然是大大的香菇在畫面中間，而有一個女生正開心吐舌的畫面」，當下尷尬到爆炸，還得故作鎮定地把手機還給老先生，請對方打開LINE。

她坦言，這種事情發生不只一次了，「之前有幾次也是這樣，好希望他們可以用一下正常的桌布，不然真的好尷尬，真覺得他們很有勇氣，用這種照片當桌布」。

貼文曝光，網友們笑翻，「因為男人到老還是色」、「我爸也是，每次他叫我幫忙傳資料看到就很尬」、「不是老年人變色了，是色男人變老了」、「我也見過老先生的桌布動圖是正在吞吐的畫面」、「之前看過學校校安的手機，也是放美女騎腳踏車圖，大UU那種」、「我們家的警衛也是，之前每次經過他都在看A片，手機放在桌上，從後面經過我看到都無言」。

還有超商店員分享超尷尬的經驗，「某天有個老先生請我幫他印手機裡的照片，他把手機給我，我一滑全部都是老年的A片圖（為了找他要印的圖片），還有他自己的全裸照片跟偷拍女生的照片，我全程假裝冷靜平淡的度過，幫他印完後，他一直對著我微笑，心裡超不舒服」。

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