林楚茵：債限控管包括特別預算　馬英九刷存不是無知就是壞

▲前總統馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九辦公室昨（5日）質疑，特別預算舉債不列入總預算中，因此許多債務事實上是被蔡政府「藏」了起來，批評蔡政府大撒幣。不過，身兼民進黨發言人的立委林楚茵今（6日）指出，《公共債務法》規定債限控管不是只有總預算，還有特別預算，馬英九跳出來刷存在感，不是無知就是壞。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨日透過新聞稿表示，沒想到總統蔡英文躲了這麼久沒出現在公眾前，一開口都是謊言，蔡政府7年來不斷撒錢、推前瞻計畫，舉債20年最高，人盡皆知，已是民間常識，還想用話術把債務責任推給馬英九，完全違反民間認知，台灣人沒那麼好騙。

對此，林楚茵今天受訪指出，特別預算的舉債和總預算的舉債都一樣，要列入債限管控，這是《公共債務法》規定的，馬辦的指控根本邏輯不通也缺乏法律素養，而馬英九現在跳出來刷存在感，不是無知就是壞。

林楚茵說，提醒馬英九，蔡政府執政以來，不只政府債務降低，還增加許多社會福利，包括長照2.0、提高育兒津貼與租屋補貼、提高所得稅扣除額等，如果馬英九執政時期，政府財政跟馬辦吹噓的一樣這麼好，為什麼不做這些社會福利與降稅？

此外，同屬財政委員會的民進黨立委郭國文表示，蔡英文政府之所以會編列特別預算，是因為疫情、國際情勢變化的因素，所以需要編列相關特別預算，但是特別預算不可能隱藏，特別預算也必須納入公債之中，而整個國民黨的質疑最大的問題在於，他們只看預算卻不看決算，事實上，蔡政府的財政紀律遠遠優於馬英九政府，馬英九政府負債多出1.7兆，蔡政府則因為有歲計賸餘增加，所以償還了很多債務，只增加大約4千億左右而已。

民進黨立委許智傑補充，數字會說話，馬辦用竹竿逗菜刀的方式批評蔡政府不可取，蔡政府不只財政賸餘，還發現金還稅於民，同時舉債也是有史以來最少的一任總統，反觀前朝馬政府8年1兆7000多億的舉債，才是歷史新高，是國際認證的bumbler，最後一名的馬總統怎麼好意思笑第一名的蔡總統呢？